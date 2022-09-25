Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması'ndan kınama

Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması, İran'da saçının teli göründüğü için Ahlak Polisleri tarafından 21 yaşındaki genç kız MahsaAmini'yi öldüren zihniyeti kınayan bir bildiri yayınladı.İZMİR (İGFA) -Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması, kadına yönelik şiddeti kınadı.

İran'da saçının teli göründüğünden dolayı öldürülen 21 yaşındaki genç kıza ilişkin ziihnyeti kınayan bildiride, "Tüm dünyada ses getiren bu cinayet ülkemizde de eylemlere yol açmıştır. İktidarın kadın üzerinde yürüttükleri bu siyaset ülkemizde de erkek ve devlet şiddeti sonucu yaşamını yitiren, güçlendirmek bir yana dursun elinden alınan haklarla yasal olarak korunmasız ve güvencesiz bırakılan kadınları isyan ettirmiştir" görüşlerine yer verildi.

Yayımlanan bildiri şöyle: