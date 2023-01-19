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Kore şehidinin adı Kocaeli'de köprüde yaşatılacak

YAŞAM 19.01.2023, 14:59
Kore şehidinin adı Kocaeli'de köprüde yaşatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletilen Siretiye-Mamuriye Köprüsü’ne, Gölcük Belediyesi’nin talebi üzerine Kore Şehidi Ali Ormancıoğlu’nun adı verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kore Şehidi Ali Ormancıoğlu’nun adı; 7 köyün ulaşımını sağlayan Siretiye-Mamuriye Köprüsü’nde yaşayacak. 2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletilerek çift şerit olarak yapılan Siretiye-Mamuriye Köprüsü’ne, Gölcük Belediyesi’nin talebi üzerine; Kocaeli Büyükşehir Meclisi tarafından alınan kararla, Kore Şehidi Ali Ormancıoğlu’nun adı verildi. Alınan kararın ardından köprüye, Gölcük Belediyesi tarafından Ormancıoğlu’nun adının yazılı olduğu tabelanın montajı yapıldı.

ŞEHİTLERİN ADI GÖLCÜK’ÜN DÖRT BİR YANINDA YAŞATILIYOR

Öte yandan Gölcük Belediyesi tarafından eski Siretiye İlkokulu binasında esaslı tadilat ve tamiratı yapılması sonrasında Halk Eğitim Kurs Merkezi ve sağlık odası olarak kullanılmaya başlanılan binanın da içinde bulunduğu yeni yapılan oyun parkı alanına da Gölcük Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan kararla, Kıbrıs Şehidi Komando Er İlyas Aydın’ın adı verilmişti.

“ŞEHİTLERİMİZ HER ZAMAN KALBİMİZDE”

Şehitlerin adlarını ilçe genelinde yaşatmaya devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Şehitlerimiz her zaman kalbimizde ve hiçbir zaman unutmuyoruz. Şehitlerimizin isminin yaşaması ve gelecek kuşaklar tarafından anılması en büyük hedeflerimiz arasındadır. Şehidimizin adının Siretiye-Mamuriye Köprüsü’nde yaşatılması adına verdikleri desteklerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doc.Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim. Be vesile ile Aziz şehitlerimize, bilvesile Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

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