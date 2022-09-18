Koray Avcı'dan Arsuz EXPO'da muhteşem konser

Kendine has tarzı ve yenilikçi yorumuyla son yıllara damgasını vuran Koray Avcı, Arsuz EXPO alanında hayranlarına muhteşem bir konser verdi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen EXPO’21 Hatay kültür sanat etkinlikleri kapsamında Arsuz’a gelen sevilen şarkıcı, Meydan Sahnesini dolduran hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

Samimi ve doğal davranışlarıyla alanı dolduran hayranlarının sevgisini kazanan Avcı, iki saatten fazla süren konserde neşe ve hüzün dolu şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Sahneden inip seyircilerin arasına katılan Avcı, EXPO sayesinde bu güzel kalabalığın içinde olduğunu belirterek başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muhteşem konser sonunda ünlü sanatçıyı tebrik etmek için sahneye çıkan EXPO’21 Hatay Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak, HBB Başkanı Lütfü Savaş adına Koray Avcı’ya çiçek hediye ederek performansından dolayı teşekkür etti.