Köprülü kavşakta sona doğru

Numune Hastanesi kavşağında yaşanan trafik yoğunluğunu gidermek amacıyla başlatılan köprülü kavşak projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

SİVAS (İGFA) – Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, projeyi yerinde inceleyerek Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas - Erzincan çevre yolu üzerinden Numune Hastanesi’ne bağlantıyı sağlayan kavşaktaki trafik sıkışıklığını çözüme kavuşturmak amacıyla başlatılan köprülü kavşak projesini inceleyen Vali Şimşek ve Başkan Bilgin, ekiplere kolaylıklar dileyerek projeyi değerlendirdi.

Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Vali Yılmaz Şimşek; “Projenin şu ana kadar ’lik kısmı tamamlanmış durumda. Ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu hızla devam edersek yıl sonuna doğru transit trafiği açmış oluruz ve bu alanda yaşanan yoğunluk büyük ölçüde rahatlamış olacak. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında da daha konforlu ve güvenli bir trafik akışı sağlanmış olacak. Ben müteahhit firmamıza, Karayolları ekiplerimize, Emniyet personelimize ve Belediye çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Şimdiden şehrimizin önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturacak köprülü kavşağımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Köprülü kavşak projesini yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Bilgin; “Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu bölgenin trafik sorununu çözecek ve uzun yıllar şehrimize hizmet edecek bu güzel eseri şehrimize kazandırmış olacağız. Ben bu noktada başta Sayın Valimiz olmak üzere Karayolları Bölge Müdürlüğümüze, emniyet mensuplarımıza, müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bir teşekkür de kıymetli hemşehrilerimize etmek istiyorum. Çünkü doğal olarak çalışmalar nedeniyle bazı yollar kapandı, alternatif yolları tercih etmeleri gerekiyordu. İlk başlarda yoğunluklar yaşandı ancak şu anda trafik, ilgili kurumların da desteğiyle sağlıklı bir şekilde akıyor. İnşallah bu yıl sonu gibi de transit trafiğe açmış olacağız” ifadelerini kullandı.