Köprübaşılı kadınlar Manisa'yı gezdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 2013 yılından bu yana sürdürülen “Haydi Kadınlar Manisa’ya Projesi” kapsamında Köprübaşılı kadınlar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da devam eden ‘Haydi Kadınlar Manisa’ya Projesi’ kapsamında Köprübaşı’nda yaşayan kadınlar Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak Manisa’yı daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Şehzadeler ilçesinde bulunan Masal Park’ta Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları Fırat Özcan, Onur Pabuççuoğlu, Sibel Alkın Kedersiz ile Soyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve rehber tarafından karşılanan Köprübaşılı kadınlar, ilk olarak Masal Park’ı gezdi.

Ardından Tıp Tarihi Müzesi ile Sultan Camii’ni gezen kadınlar, akabinde Mimar Sinan’ın Manisa’daki tek eseri olan Muradiye Camii’ni ziyaret etti.

Mevlevihane ve Hanımlar Çay Bahçesi ziyaretlerinin ardından öğle yemeğinde ağırlanan kadınlar öğleden sonra da gezi programına devam ettiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitler Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Atatürk Gençlik Merkezi ve Atatürk Kent Parkı’nı da gezen Köprübaşılı kadınlar, Manisa’ya hayran kaldı. Kadınlar, kendilerini Manisa’da konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.

