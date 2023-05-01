'Köpek, Kadın, Erkek' Bodrum'da sahnelendi

Adana Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği “Köpek, Kadın, Erkek” Bodrum'da sanatseverlerle buluştuMUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi Nurol Kültür Merkezi’nde Bodrum Belediyesi ve Bodrum Adanalılar Derneği’nin destekleriyle sahnelenen ve Caner Cindoruk'un yönettiği oyunu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve Bodrumlu sanatseverler ilgiyle izledi.

Alman Sibylle Berg'in yazdığı, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen orta yaşta bir çiftin ilişkisinin köpeklerinin ağzından anlatıldığı tek perdelik oyun sonunda izleyiciler oyuncuları ayakta alkışladı.

Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve “Köpek, Kadın, Erkek” oyuncularından Tamer Gözüdeli, oyun sonunda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Adanalılar Derneği Başkanı Ayhan Ongun ve Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından ünlü sanatçı Tarık Pabuççuoğlu’na teşekkür ederken Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın da selamını iletti.

Gözüdeli, sahnede Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ayhan Ongun ve Tarık Pabuççuoğlu ile birlikte izleyenleri selamlarken Başkan Aras, oyuncuları göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik etti.