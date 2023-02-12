Konyalıların yardımları deprem bölgesinde

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin ardından Konya’dan Hatay’a gönderilen yardım TIR’larındaki malzemeleri oluşturulan lojistik merkezde sınıflandırılarak gelen taleplere göre mahallelere yönlendirdiklerini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından Konyalıların gönderdiği yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin hemen ardından Hatay’a giden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk günden itibaren arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına destek oluyor.

Depremin 5’inci gününde Antakya’da hizmet etmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Altay, “Konya’dan gelen tüm yardım TIR’ları öncelikli olarak oluşturduğumuz lojistik merkeze geliyor. Burada paletli ya da paletsiz olmasına göre ayrılarak küçük kamyonetlere gıda, su, battaniye, giyecek ve hijyen malzemesi olarak sınıflandırılarak buradan gelen taleplere göre mahallelere yönlendiriliyor. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hem belediyelerimizin hem odalarımızın hem de sivil toplum kuruluşlarımızın hepsinin yardımlarını buradan koordine ediyoruz. Ben tüm Konyalılara gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gönderdiğiniz bütün yardımları en hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.