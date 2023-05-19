Son Dakika

Konyalıların coşkusuna ortak oldu

YAŞAM 19.05.2023, 12:04
Konyalıların coşkusuna ortak oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen Uğur Işılak konserinde Konyalılarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Konseri’nde Uğur Işılak sevilen eserlerini Konyalılar için seslendirdi.

Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen Gençlik Konserine katılarak Konyalıların coşkusuna ortak olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sahnede yaptığı konuşmada gördüğü manzaradan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

“GENÇLERİMİZ İÇİN ÇOK DAHA BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ”

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Uğur Işılak ile Konyalılarla buluşturmayı arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklere devam ederiz. Biz, Cumhuriyetimizin 100. Yılında inşallah gençlerimiz için çok daha büyük ve güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunu da sizlerin desteğiyle yapacağız. Konya her zaman bize çok yüksek destek verdi. Desteğinizin artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY UĞUR IŞILAKLA BİRLİKTE ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Sevilen şarkılarını ve türkülerini Konya’da seslendiren Uğur Işılak, kendisini dinlemeye gelen Konyalılara keyifli bir akşam yaşattı. Başkan Altay da mikrofonu eline alarak Uğur Işılak ile birlikte bazı şarkılara eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müzikleri çaldığında ise alandaki coşku zirveye çıktı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 76
2. Fenerbahçe 32 71
3. Beşiktaş 33 71
4. A.Demirspor 32 63
5. Başakşehir 32 52
6. Konyaspor 33 49
7. Kayserispor 32 49
8. Trabzonspor 32 48
9. Karagümrük 32 44
10. Alanyaspor 33 38
11. Sivasspor 33 37
12. Antalyaspor 32 37
13. Kasımpaşa 32 37
14. Ankaragücü 32 36
15. İstanbulspor 32 35
16. Giresunspor 32 31
17. Ümraniye 32 27
18. Gaziantep FK 32 25
19. Hatayspor 32 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 35 75
2. Rizespor 35 67
3. Pendikspor 35 64
4. Sakaryaspor 36 62
5. Bodrumspor 35 61
6. Göztepe 35 59
7. Eyüpspor 35 59
8. Keçiörengücü 35 56
9. Manisa FK 35 56
10. Bandırmaspor 35 54
11. Boluspor 35 52
12. Tuzlaspor 35 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 35 37
15. Erzurumspor 35 36
16. Altınordu 35 34
17. Adanaspor 35 25
18. Denizlispor 35 20
19. Yeni Malatyaspor 35 16
Takımlar O P
1. M.City 35 85
2. Arsenal 36 81
3. Newcastle 36 69
4. M. United 35 66
5. Liverpool 36 65
6. Brighton 35 58
7. Tottenham 36 57
8. Aston Villa 36 57
9. Brentford 36 53
10. Fulham 36 51
11. Chelsea 35 43
12. Crystal Palace 36 43
13. Wolves 36 40
14. Bournemouth 36 39
15. West Ham United 36 37
16. Nottingham Forest 36 34
17. Everton 36 32
18. Leeds United 36 31
19. Leicester City 36 30
20. Southampton 36 24
Takımlar O P
1. Barcelona 34 85
2. Real Madrid 34 71
3. Atletico Madrid 34 69
4. Real Sociedad 34 62
5. Villarreal 34 57
6. Real Betis 34 55
7. Girona 34 48
8. Athletic Bilbao 34 47
9. Osasuna 34 47
10. Sevilla 34 47
11. Rayo Vallecano 34 46
12. Mallorca 34 44
13. Celta Vigo 34 39
14. Valencia 34 37
15. Almeria 34 36
16. Cadiz 34 35
17. Real Valladolid 34 35
18. Getafe 34 34
19. Espanyol 34 31
20. Elche 34 19