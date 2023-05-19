Konyalıların coşkusuna ortak oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen Uğur Işılak konserinde Konyalılarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Konseri’nde Uğur Işılak sevilen eserlerini Konyalılar için seslendirdi.

Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen Gençlik Konserine katılarak Konyalıların coşkusuna ortak olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sahnede yaptığı konuşmada gördüğü manzaradan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

“GENÇLERİMİZ İÇİN ÇOK DAHA BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ”

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Uğur Işılak ile Konyalılarla buluşturmayı arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklere devam ederiz. Biz, Cumhuriyetimizin 100. Yılında inşallah gençlerimiz için çok daha büyük ve güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunu da sizlerin desteğiyle yapacağız. Konya her zaman bize çok yüksek destek verdi. Desteğinizin artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY UĞUR IŞILAKLA BİRLİKTE ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Sevilen şarkılarını ve türkülerini Konya’da seslendiren Uğur Işılak, kendisini dinlemeye gelen Konyalılara keyifli bir akşam yaşattı. Başkan Altay da mikrofonu eline alarak Uğur Işılak ile birlikte bazı şarkılara eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müzikleri çaldığında ise alandaki coşku zirveye çıktı.