Konyalı tiyatrocular 'Barsisa'yı Denizli'de sahneledi

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yılı anısına hazırladığı “Barsisa” adlı oyunla Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 35. Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Hazreti Mevlana’nın 750’nci vuslat yılı anısına sahnelediği “Barsisa” adlı oyunu bu kez Denizlili sanatseverlerle buluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 35. Uluslararası Tiyatro Festivali’ne “Barsisa” adlı eserle katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Yazar Tolga Özenç Özençel tarafından Mevlana’nın bir anlatısından yola çıkılarak kaleme alınan “Barsisa” Denizlili tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yılı anısına hazırlanan oyunda, kendisini insanlığa ve onların hastalıklarını iyileştirmeye adamış bir karakterin şeytanla imtihanı anlatılıyor.