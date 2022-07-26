Konyalı öğrenciler Kudüs gezisiyle ödüllendirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Haydi Bil Bakalım Bilgi Yarışması ile Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından Kudüs gezisi ile ödüllendirildi. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’yı görmenin heyecanını yaşayan çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Başkan Altay’a teşekkür etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçedeki ortaokullara yönelik düzenlediği Haydi Bil Bakalım Bilgi Yarışması ile Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması’nda başarılı olan öğrenciler ile öğretmenleri Kudüs gezisi ile ödüllendirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yarışmalarda derece elde eden öğrencilere Kudüs gezisi sözü vermesi üzerine şehir merkezinden ve ilçelerdeki okullardan öğrenciler Kudüs’ü görmenin heyecanını yaşadı.

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın yanı sıra; tarihi El-Halil, Halhul, Eriha ve Yafa şehirleri ile Lut Gölü’nü görme fırsatı bulan öğrenciler gezi sayesinde Filistin bölgesinin tarihi, kültürü ve coğrafyası hakkında bilgi sahibi oldu. Program kapsamında ayrıca Konya ile kardeş şehir olan El-Halil Belediyesi de ziyaret edildi. Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, kardeş şehir ilişkileri kapsamında verilen desteklerden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

ÖĞRENCİLER KUDÜS’TEN ÇOK ETKİLENDİ

Karatay Şehit Albay İbrahim Karaoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Meral Güneyli, Kudüs gezisinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Aldığım en güzel ödüllerden biriydi. Eşi benzeri olmayan bir ödüldü. Beni en çok etkileyen şeyler; oradaki Müslüman kardeşlerimizin Türkleri dört gözle beklemesiydi. Biz oraya gittiğimizde bizi görünce çok mutlu oldular. Onların mutluluğu beni de mutlu etti. Oradaki küçük çocukların başlarının okşanmaya ihtiyaçları var. Tek istedikleri onların yanında olduğumuzu hissetmeleri.” dedi.

Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrencisi Mehmet Akif İbrim, “O topraklar gerçekten üç hak din için çok önemli. Oraya gittiğinizde çok farklı bir his oluşuyor. Çünkü tarih kokuyor her yer. Gez gez bitmedi gerçekten. Tam bir peygamberler şehri.” diye konuştu.

Karatay Şehit Albay İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Buğra Kurnaz, “Kudüs’ün camileri fotoğraflarda göründüğünden çok daha fazlasıydı. Yapıları, tarihi özellikle Yahudilerin iyi yerde yaşıyorken Müslümanların kötü yerlerde yaşamaları dikkatimi çekti. Keyifli vakit geçirdik, bizim açımızdan güzel bir gezi oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Karapınar 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Salık, “Kudüs’e gittik, çok sevdim oraları. Mescid-i Aksa’da namaz kıldık, peygamberleri ziyaret ettik. Bu imkanı bize tanıdığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Karapınar TOKİ Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğretmenlerinden Şerife Harmancı da “Orada Filistinliler direk bizi kucaklamak istiyorlar. ‘Hoş geldiniz, burası sizin eviniz’ diyorlar. Bunları gördükten sonra hem milletimle hem ülkemle çok gururlandım, çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ederim.” görüşlerini paylaştı.