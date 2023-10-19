Konyalı muhtarlardan Başkan Altay'a ziyaret

19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle muhtar derneklerinin başkanları Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Ali Eken, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Konya Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Celalettin Doğan ve muhtarlarla görüşen Başkan Altay, 31 ilçede bulunan 1.154 mahalle muhtarıyla bir Konya’nın yarınları için çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Altay, muhtarların şehir yönetiminde önemli bir rol üstlendiklerini belirterek, “Konya Modeli Belediyecilik vizyonumuzla şehrimizi çok daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşırken, muhtarlarımız da sahip oldukları deneyim ve çalışma azmi ile bizlere her zaman katkı sağlamaktadır. Muhtarlarımızı şehrimiz için gösterdikleri çaba dolayısıyla tebrik ediyorum" dedi.

Muhtar derneklerinin başkanları da kendilerine her zaman destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.