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Konyalı gençler ecdadın izinde

YAŞAM 06.12.2023, 13:48
Konyalı gençler ecdadın izinde

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla öğrencilere yönelik düzenlediği günübirlik İstanbul tarih gezileri bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen günübirlik İstanbul gezilerine, bu yıl yaklaşık 86 bin öğrenci katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla düzenledikleri İstanbul tarih gezileriyle Konyalı öğrencilerin tarihi ve kültürel mirasımızı daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Bu tür projelerin gençlerde kültürel birikimin artırmasına ve milli değerlere daha fazla sahip çıkmasına katkı sağladığını kaydeden Başkan Altay, “Topkapı Sarayı, Ayasofya-i Kebir Camii, Sultan Ahmet Camii gibi tarihi ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapan mekanları gezen öğrencilerimiz, İstanbul'un tarihi atmosferini de soluma fırsatı buldu. Projemize ilginin her geçen yıl giderek artması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Geçtiğimiz yıl gezilere 60 bin öğrencimiz katılmıştı. Bu yıl da 31 ilçemizdeki 10, 11, 12 sınıflar, İl Müftülüğümüze bağlı kız ve erkek Kur’an kursları ile Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademilerimizde eğitim gören toplam 85 bin 991 öğrencimiz ecdat yadigarı eserleri yakından gördü. 2024 yılında da öğrencilerimizi Darü’l-Mülk Konya’mızdan payitaht İstanbul’umuzla buluşturmaya devam edeceğiz. Gezilere katılan tüm gençlerimize, ailelerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER PROJEDEN ÇOK MEMNUN

İstanbul’u yakından görmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler de projede emeği geçenlere teşekkür ederek, geziler ve tiyatro gösterileriyle dolu dolu güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Rehberler eşliğinde Konya’dan Yüksek Hızlı Tren’e binen öğrencilere yolculuk sırasında tarihi karakterlerin canlandırıldığı tiyatro gösterileri sunuluyor. İstanbul’da; Ayasofya-i Kebir Camii, Sultan Ahmet Camii ve Meydanı, Eyüp Sultan, Gülhane Parkı gibi ecdat yadigarı mekanları ziyaret eden öğrenciler, katıldıkları boğaz turuyla da İstanbul’un güzelliklerine şahit oluyor.

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