Konya’da 'sürdürülebilir ulaşım' temalı yarışma

Konya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım türlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla “Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, “Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım” temalı fotoğraf yarışmasıyla sürdürülebilir ulaşım türlerini ve fotoğraf sanatını buluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla her alanda örnek çalışmalara imza attıklarını söyledi. Çevre ve iklim değişikliği konularında yürütülen çalışmalara ayrı bir pencere açtıklarını ve bu kapsamda hazırlanan projelerin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Altay, “Çevreye duyarlı tramvay araçları, yeni otobüsler, bisiklet tramvayı, 604 kilometre bisiklet yolu, bisiklet konusundaki uygulamalar, yaya ulaşım imkanları ve yayalaştırma bölgeleriyle sürdürülebilir ulaşımın her modunun gelişmesi için farkındalık çalışmalarına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, sürdürülebilirliğin, hem dünyada hem de Türkiye’de öneminin giderek artan kavramların başında geldiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Sahip olduğumuz kaynakları tüketmeden gelecek nesillere aktarmak olarak da ifade edilen bu kavramın altında ulaşım, oldukça önemli bir konuma sahip. Sürdürülebilir ulaşım modlarının kullanımının artması şehirlerin hem bugününe hem de yarınına katkı sağlamaktadır. Fotoğraf sanatı aracılığıyla sürdürülebilir ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmek istiyoruz. Bu konuda bir farkındalık oluşturmayı, şehir içi ulaşımda sürdürülebilir ulaşım kullanım oranını arttırmayı ve Konya’mızda mevcut sürdürülebilir ulaşım kullanım kültürünü daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Amatör veya profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarımızı ‘Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım’ temalı fotoğraf yarışmasına katılmaya davet ediyorum.”