Konya'yı yürüyerek keşfediyorlar

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Spor Konya Projesi” kapsamında gerçekleştirdiği "Konya'da Yürüyoruz" temalı doğa yürüyüşleri Halkapınar ilçesinde yeşil ile mavinin bütünleştiği 6,5 kilometrelik rotada devam ettiKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Konya’da Yürüyoruz” etkinliği bu yıl da doğaseverler tarafından ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 2023 Dünya Spor Başkenti olduğunu anımsatarak sportif faaliyetlere ve bu alandaki projelere önem verdiklerini ifade etti.

Spor Konya Projesi kapsamında şehirde sağlıklı yaşama katkıda bulunmak ve Konya’nın keşfedilmemiş güzelliklerini vatandaşlarla buluşturmak için "Konya'da Yürüyoruz" temalı doğa yürüyüşü etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Altay, “Katılımcılarımız, etkinliklerle hayatın günlük koşuşturmacası ve stresinden uzaklaşarak Konya’mızın doğal güzellikleriyle dinlenme fırsatı elde ediyor. Sağlıklı yaşama katkı sağlayan projemize çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu ve buna benzer projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tüm doğaseverleri etkinliğimize katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

İlk olarak Hadim Göksu Şelalesi çevresinde gerçekleşen doğa yürüyüşü geçtiğimiz hafa sonu Halkapınar’da yapıldı. İvriz Göleti ve İvriz Kaya Anıtı sırtında konumlanan Halkapınar ilçesinde yeşil ile mavinin bütünleştiği rotada 6,5 kilometre mesafeyi tamamlayan katılımcılar, etkinliğin kapsamlı ve eğlenceli bir doğa yürüyüşü olduğunu ve çok beğendiklerini belirtti. Etkinlik boyunca Konya’nın doğal güzellikleriyle hoş vakit geçirdiklerini vurgulayan katılımcılar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

KAYITLAR İNTERNETTEN

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Spor Konya Projesi” kapsamındaki yürüyüşlerin her biri için 220 kişilik kontenjan belirleniyor. Bir sonraki etabı Beyşehir Dumanlı olan ve yoğun ilgi gören “Konya’da Yürüyoruz” temalı doğa yürüyüşleri 12 farklı rota üzerinden devam edecek. Kontenjanın sınırlı olduğu yürüyüşlere katılmak isteyenler www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden online olarak kayıt yaptırabiliyor.