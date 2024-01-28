Konya'ya örnek kütüphane geliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Kütüphanesi’nin yapımına başlandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehre kazandırılacak Şehir Kütüphanesi’nin inşaatında çalışmalara başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en güzel kütüphane binalarından birisini yapmak için kolları sıvadıklarını belirterek, yeni kütüphane binasının üniversite şehri Konya için hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla ihtiyaç duyulan her alanda yürüttükleri çalışmalara devam ettiklerini aktaran Başkan Altay, “Şehir Kütüphanesi inşaatımızda çalışmalara başladık. Eski belediye bahçemizde ağaçları koruyarak gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan hemşehrimiz için örnek bir kütüphane yapıyoruz. ‘Çok güzel olacak’ lafla olmaz, icraatla olur. Şehir kütüphanemiz de çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

