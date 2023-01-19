Konya'ya fonksiyonel kütüphaneler değer katıyor

Konua'da eğitimde vizyon yatırımlara imza atan Selçuklu Belediyesi bu alandaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.KONYA (İGFA) - Şehrin fiziki yatırımlarının yanında eğitim alanındaki yatırımlarına da büyük katkılar sağlayan Selçuklu Belediyesi kütüphanecilik alanındaki marka değerini yaptığı çalışmalarla ileri taşıyor.

Resmi açılışı yapılmayan ancak içersinde barındırdığı fonksiyonlarla şehrin en renkli kütüphanesi olarak kapılarını kullanıcılarına açan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’yle birlikte kütüphane sayısı 106’ya yükseldi. “

Selçuklu Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü çatısı altında 11 Halk Kütüphanesi,20 İlkokul Kütüphanesi,6 İlk ve Ortaokul Kütüphanesi,36 Ortaokul Kütüphanesi, 30 Lise Kütüphanesi, 2 adet Selçuklu Eğitim Destek Merkezi (SEDEM) 1 Şehir kütüphanesi bulunuyor.

169 bin 297 üyesine 724 bin 416 kitapla hizmet veren Selçuklu Belediyesi Kütüphaneleri 274 bin 562 kitap verme rakamıyla faaliyetlerine devam ediyor. Kütüphanelerde pandeminin etkili olduğu sürelerdeki azalmaya rağmen 2020 yılında 120 bin 2021 yılında 198 bin kitap hareketi gerçekleşti.

Faaliyetleriyle 2022 yılında göz dolduran Selçuklu Belediyesi Kütüphaneleri Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nin de kapılarını açmasıyla 2023 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Resmi açılışı yapılmayan ancak yoğun bir ilgi ile karşılanarak, faaliyete başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen geçtğimiz Aralık ayında 46 bin 491 kişi gibi rekor sayıda faydalanılan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi 11 bin 809 üye sayısı ile göze çarpıyor. Öğrencilerin sınav döneminde 24 saat hizmet veren kütüphane her yaş grubundan öğrencinin keyifle hizmet alabileceği donatılara sahip. Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi öğrencilerin yoğun çalışma zamanlarını daha keyifli hale getirmek için bodrum katta oyun salonu, bilardo masaları 2 adet PlayStation 2 adet dart yer alıyor. Zemin katta ise sergi salonu, çocuk kütüphanesi ve kafeterya tüm kullanıcılarına hizmet sunuyor. Ana kütüphane bölümü, özel çalışma alanları, nadir eserler ve kataloglama bölümü ise kütüphanenin 1. katında bulunuyor. 246 kişilik konferans salonu 50'şer kişilik 2 adet çalışma salonu 2.katta hizmet sağlıyor. 3 katta da çalışma salonu, özel çalışma alanları ve mescitler yer alıyor.

SEDEM’LER ÖĞRENCİLERİ EĞİTİMİNE DESTEK OLUYOR

Selçuklu Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından ilçenin çeşitli noktalarında oluşturulan Selçuklu Eğitim Destek Merkezleri öğrencilerin ders çalışma, okuma gibi ihtiyaçlarını karşılayarak kaliteli bir şekilde zaman geçirmelerine derslerine odaklanmalarına imkan sağlıyor. Açılışına kısa bir süre kalan Akşemsettin ve Mehmet Akif SEDEM ile birlikte merkezlerin sayısı 4’e yükselecek.