Son Dakika

Konya'ya fonksiyonel kütüphaneler değer katıyor

YAŞAM 19.01.2023, 16:22
Konya'ya fonksiyonel kütüphaneler değer katıyor

Konua'da eğitimde vizyon yatırımlara imza atan Selçuklu Belediyesi bu alandaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.KONYA (İGFA) - Şehrin fiziki yatırımlarının yanında eğitim alanındaki yatırımlarına da büyük katkılar sağlayan Selçuklu Belediyesi kütüphanecilik alanındaki marka değerini yaptığı çalışmalarla  ileri taşıyor.

Resmi açılışı yapılmayan ancak içersinde barındırdığı fonksiyonlarla şehrin en renkli kütüphanesi olarak kapılarını kullanıcılarına açan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’yle birlikte kütüphane sayısı 106’ya yükseldi. “

Selçuklu Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü çatısı altında  11 Halk Kütüphanesi,20 İlkokul Kütüphanesi,6 İlk ve Ortaokul Kütüphanesi,36 Ortaokul Kütüphanesi, 30 Lise  Kütüphanesi, 2 adet Selçuklu Eğitim Destek Merkezi (SEDEM) 1 Şehir kütüphanesi bulunuyor.

169 bin 297 üyesine  724 bin 416 kitapla hizmet veren Selçuklu Belediyesi Kütüphaneleri 274 bin 562 kitap verme rakamıyla faaliyetlerine devam ediyor. Kütüphanelerde pandeminin etkili olduğu sürelerdeki azalmaya rağmen   2020 yılında 120 bin 2021 yılında 198  bin kitap hareketi gerçekleşti.

Faaliyetleriyle 2022 yılında göz dolduran Selçuklu Belediyesi Kütüphaneleri Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nin de kapılarını açmasıyla 2023 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Resmi açılışı yapılmayan ancak yoğun bir ilgi ile karşılanarak, faaliyete başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen geçtğimiz  Aralık ayında 46 bin 491 kişi gibi rekor sayıda  faydalanılan  Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi 11 bin 809 üye sayısı ile göze çarpıyor. Öğrencilerin sınav döneminde 24 saat hizmet veren kütüphane her yaş grubundan öğrencinin keyifle hizmet alabileceği donatılara sahip.  Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi öğrencilerin yoğun çalışma zamanlarını daha keyifli hale getirmek için  bodrum katta  oyun salonu,  bilardo masaları  2 adet  PlayStation 2 adet  dart yer alıyor. Zemin katta ise  sergi salonu, çocuk kütüphanesi ve  kafeterya tüm kullanıcılarına hizmet sunuyor. Ana kütüphane bölümü, özel çalışma alanları, nadir eserler ve kataloglama bölümü ise kütüphanenin 1. katında bulunuyor.  246 kişilik konferans salonu 50'şer kişilik 2 adet çalışma salonu 2.katta hizmet sağlıyor.  3 katta da  çalışma salonu, özel çalışma alanları ve mescitler yer alıyor.

SEDEM’LER ÖĞRENCİLERİ EĞİTİMİNE DESTEK OLUYOR

Selçuklu Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından  ilçenin çeşitli noktalarında oluşturulan Selçuklu Eğitim Destek Merkezleri  öğrencilerin ders çalışma, okuma gibi ihtiyaçlarını karşılayarak kaliteli bir şekilde zaman geçirmelerine  derslerine odaklanmalarına imkan sağlıyor.  Açılışına kısa bir süre kalan Akşemsettin ve Mehmet Akif SEDEM ile birlikte merkezlerin sayısı 4’e yükselecek.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. M. United 19 39
4. Newcastle 19 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 19 23
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5