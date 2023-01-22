Konya'ya 43 bin metrekarelik yeni park

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yazır Mahallesi’ndeki Ihlamur Parkı’nı tamamladıklarını belirterek, 20 milyon liraya mal olan, özellikle çocukların ve gençlerin çok seveceği parkın hayırlı olmasını diledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Yazır Mahallesi’ne kazandırdığı Ihlamur Parkı’nı tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalılara yeni sosyal imkanlar oluşturmaya ve şehre birbirinden nitelikli parklar kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Yazır Mahallesi’nde 43 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Ihlamur Parkı’nın inşaatını tamamlayarak hizmete açtıklarını belirten Başkan Altay, “Mahalle sakinlerimizin güzel zaman geçirmesine imkânı tanıyacak yeni parkımızda; yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuklarımız için ahşaptan oyun grupları, basketbol sahası, suni çim saha ve kaykay pisti bulunuyor. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz bu parkı çok sevecek. 20 milyon lira maliyetle şehrimize kazandırdığımız Ihlamur Parkı’nın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN SPOR VE OYUN ALANLARI

Parkta; basketbol sahası, futbol sahası, bisiklet ve kaykay pisti, yürüyüş parkuru, bisiklet parkuru, fitness istasyonu ile birlikte çocuklar için birbirinden eğlenceli oyun ve macera parkurları yer alıyor. Yeşil alanla birlikte meydan ve havuzun da bulunduğu parkta oturma birimleri, dinlenme alanlarının yanında 80 kişilik amfi tiyatro da bulunuyor.