Konya üretici çiftçiye desteğinde hız kesmiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde çiftçiye desteği artarak sürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası ilçelerde kırsal kalkınmayı artırarak vatandaşların yaşadıkları bölgelerde refah seviyelerinin yükseltilmesi için tarımsal desteklemelere büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Büyükşehir olarak fide ve fidan desteğine aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Daha önce başvurularını aldığımız Konya genelinde 1.193 dekar alanda dikilmek üzere 115 bin adet; asma, elma, ceviz, aronya, böğürtlen, ahududu, vişne fidanı dağıtımı yapmıştık. Yine 31 ilçemizde hem ürün çeşitliliğinin artırılması hem de çiftçilerimizin daha çok gelir elde etmesi amacıyla; 194 dekar alanda 9.750 adet badem fidanı, 52 dekar alanda 2.600 adet kayısı fidanı, 17 dekar alanda 112 bin adet kekik fidesi, 10 dekar alanda da 30 bin adet adaçayı fidesi ve 72 bin adette tıbbi nane desteklemesi yaparak fidan ve fidelerimizi çiftçilerimize dağıttık. Üretime katılan tüm hemşehrilerimize bereketli olsun inşallah” diye konuştu.