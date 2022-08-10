Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı İzmit'in lavantalarına hayran kaldı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin geçtiğimiz hafta kapılarını açarak hizmete sunduğu Lavanta Bahçesine ve Gülümse Kafe Lavanta’yı ziyaret eden Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, yeni sosyal tesise hayran kaldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ve Belediye Meclis Üyesi Aydoğan Çoban’ı ağırladı.

Konuklarını ilk olarak makamında ağırlayan Başkan Hürriyet, daha sonra misafirleriyle birlikte Lavanta Bahçesi ve Gülümse Kafe Lavanta’yı ziyaret etti.

Hürriyet ve Akbuğa, Çayırköy Mahallesi’ndeki Ekolojik Yaşam Bahçesi ve üretim serası ile Lavanta Bahçesi ve Gülümse Kafe Lavanta’yı gezdi.

Tuzlukçu Belediye Başkanı Akbuğa, kendilerinin de lavanta üretimi yaptığını belirterek, İzmit Belediyesinin yeni sosyal tesisine hayran kaldığını ifade etti.

Başkan Akbuğa, İzmitlilere sosyalleşebilecekleri ve kaliteli zaman geçirebilecekleri doğa dostu bir tesis kazandıran Başkan Hürriyet’i tebrik etti.