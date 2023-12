Konya Selçuklu yetenekleri keşfediyor

Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan ve yıl boyunca binlerce öğrenciye hizmet veren Gelişim ve Teknoloji Akademisi öğrencilerin yeteneklerini keşfederek kariyer planlamalarına katkı sağlıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin örnek okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan Gelişim ve Teknoloji Akademisi sunduğu eğitimlerle geleceğin donanımlı ve vizyon sahibi bireylerinin yetişmesine ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine katkı sağlıyor.Modern teknolojinin tüm imkanlarının sunulduğu tesis ziyaretçilerden ve kullanıcılardan tam not alıyor.

Selçuklu Belediyesi’nin eğitime önemli bir desteği olan ve resmi açılışı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde Girişimcilik CBS ve Harita Okuma, Siber Güvenlik, İHA-Mekatronik, SEDEP Vefa Gençlik, Genç Kalemler Hitabet ve Yazarlık, Tarih, Tasarım ve Üretim, Hat Sanatları, Müzik, Fotoğrafçılık, Organik Oyuncak Üretimi, Moda Tasarım ve Takı Tasarım olmak üzere toplam 12 atölye ile yarınların umudu olan öğrencileri daha donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlıyor.

Beyhekim Mahallesi’nde faaliyetlerine devam eden merkezden açıldığı günden bu yana 5 bin 258 kişi faydalandı.

Gelişim ve teknolojinin çağında başta çocuklar ve gençler olmak üzere buradan faydalanmak isteyen her yaş grubundan insana Gelişim ve Teknoloji Akademisinde hizmet sunduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Akademimizde birbirinden işlevsel atölyeler ile Türkiye Yüzyılına katkı sunduklarını belirterek, "Çağımız, iletişim çağı, teknoloji çağı. Dolayısıyla teknoloji hayatımızın her anında, her yerinde karşımıza çıkıyor ve temel ihtiyaçlardan birisi. Yeni neslin teknolojiyle birlikte büyüdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Hep söylediğimiz gibi çocuklarımızın tabii ki akademik başarısını önemsiyor onlara akademik yönden başarı getirecek eğitimleri veriyoruz. Ama bunun yanında onları hayata hazırlamamız, kendilerini keşfetmelerini,yeteneklerini ve ilgi alanlarını öğrenmelerini dolayısıyla kendini tanımalarını istiyoruz. İşte bu noktada ilçemize kazandırıldığımız okul dışı öğrenme ortamları büyük önem taşıyor ve Türkiye’ye örnek bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor.İnşallah çocuklarımızın burada elde ettikleri kazanımlar onlara yol gösterecek ve bundan sonraki hayatlarına ışık tutacak” diye konuştu.