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Konya Selçuklu'ya 'sosyal' takdir

YAŞAM 17.01.2023, 13:44
Konya Selçuklu'ya 'sosyal' takdir

Konya'da Selçuklu Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürdüğü sosyal belediyecilik faaliyetlerle 2022 yılında da ihtiyaç sahibi insanların yanında oldu.KONYA (İGFA) - Selçuklu’da 2022 yılı sosyal belediyecilik faaliyetleriyle de dolu dolu geçti. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yaşayan engelli ve dezavantajlı vatandaşların temel ihtiyaçlarına karşılık vermek için özveriyle çalıştı.

Başta Sosyal Destek Kartı, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti olmak üzere Umut Evi, Engelli Araç Bakımı, Eğitim Yardımı, Süt Yardımı, Glutensiz Gıda Desteği ve Asker Maaşı gibi başlıklarda sunulan hizmetler takdir topladı.

 RAKAMLARLA 2022 YILI SOSYAL DESTEK FAALİYETLERİ...

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2022 yılında ihtiyaç sahibi 2 bin 168 kişiye toplam 8 milyon 770 bin 825 TL tutarında sosyal destek kartı dağıtımı gerçekleştirilirken 17 bin 224 öğrenci için 13 milyon 452 bin 500 TL tutarında eğitim yardımı gerçekleşti.

Evde Yaşlı Bakım Hizmeti kapsamında 65 yaş üstü ekonomik olanakları düşük, bakıma muhtaç, yalnız yaşayan 115 yaşlıya evlerinde bakım hizmeti verildi. İhtiyaç sahibi 85 asker ailesine 459 bin 823 bin TL’lik nakdi yardım yapılırken şehir dışından  kanser tedavisi görmek için gelen 479 hasta ve refakatçisi için Umut Evi'nde ücretsiz konaklama hizmeti ile çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürüldü.   

Engelli ve kanserli hasta taşıma hizmeti 899 kez seferber olurken, 633 vatandaş hasta nakil ambulansı ile sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Taziye çadırı hizmeti ile 1540 kez yakını vefat etmiş vatandaşlara hizmet sunuldu. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra 40 Çölyak hastasına 65 bin 431 TL glutensiz gıda yardımı yapıldı. Ayrıca ihtiyaç sahibi 137 ailenin 15-36 ay arası bebeği için 161 bin 823 TL tutarında süt desteği sağlandı. Bunun yanında engelli araç bakım hizmeti ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların arızalanan akülü engelli araçlarının da tamiratı yapıldı.  

Selçuklu Belediyesi olarak fiziki belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaşlı, engelli, hasta, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşların 7/24 yanında olduklarını belirterek, "Onların yaşam standartlarını yükseltmek, dertlerine çözüm bulmak hayır dualarını almak için gayret ediyoruz ve bunu önemsiyoruz Aynı zamanda yakınlarını kaybeden ilçe sakinleri için sunduğumuz taziye çadırı hizmeti ile bu acılı günlerinde onların yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergilediğimiz Selçuklu’da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sunduğumuz örnek hizmetlerle hemşehrilerimizle olan gönül bağımızı daha da kuvvetlendireceğiz" dedi.

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