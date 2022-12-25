Konya Selçuklu'ya 'sıfır atık' ödülü

Konya'da Selçuklu Belediyesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında “İklim ve Gençlik” temasıyla düzenlenen 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni’nde “Atık Kumbaram” projesi ile ödül aldı.KONYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"ni Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl ki teması “İklim ve Gençlik” olan zirve doğaseverleri ve sıfır atık seferberliğine gönül veren kurumları bir araya getirdi. Paneller, söyleşiler, müzikal sergilerin yanı "Sıfır Atık 5. Yıl Filmi" ile de dolu dolu geçen program ödül töreni ile son buldu.

Sürdürdüğü örnek sıfır atık çalışmaları ile takdir toplayan ve bu alanda Türkiye’nin ilk sıfır atık belgesine sahip belediyesi ünvanını elinde bulunduran Selçuklu Belediyesi de bu anlamlı zirvede ödül almayı başardı. Selçuklu’nun son dönemde hayata geçirilen ve büyük beğeni alan “Atık Kumbaram” Projesi’ne verilen anlamlı ödülü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarında öncü olmaya, bundan sonra da devam edeceğiz”

Selçuklu Belediyesi olarak her zaman sıfır atık çalışmalarında öncü olduklarını ve yerel yönetimlerde bu konuyla alakalı belge alan ilk belediye olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Son yaptıkları çalışmalarla “Atık Kumbaram” uygulamasıyla en iyi uygulama ödülünü almaya hak kazandıklarına vurgu yapan Başkan Pekyatırmacı, "Bu uygulamayla birlikte vatandaşlarımızın getirdiği kağıt, plastik, metal, geri dönüştürülebilen atıkları alarak onların “Atık Kumbaram” kartlarına kullanabilecekleri, harcayabilecekleri miktarları yüklüyoruz ve vatandaşlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Bu uygulamayla birlikte iyi uygulama ödülünü Selçuklu Belediyesi olarak almaya hak kazandık. Ben sıfır atık çalışmalarında çok büyük destekleri olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yine Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a sıfır atık uygulamalarında bize her zaman verdiği desteklerden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarında öncü olmaya, bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuştu.