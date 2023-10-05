Konya Selçuklu'ya İstanbul Turizm Fuarı'nda yoğun ilgi

Selçuklu Belediyesi bu yıl ilk kez düzenlenen, Dünya ve Türkiye’deki turizm profesyonellerini bir araya getiren İstanbul Turizm Fuarı’nda Selçuklu’nun turizm destinasyonlarını tanıtan standı ile yerini aldı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Konya’nın turizm potansiyelini, tarihi ve kültürel mirasını ulusal ve uluslararası platformda en iyi şekilde tanıtmak amacıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Turizm Fuarı’nda (ITF) Tropikal Kelebek Bahçesi temalı standıyla yerini aldı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde kapılarını açan fuarda, 50 ülkeden 220’den fazla stant yer aldı.

Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçinin buluşma noktası olan fuarda Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin yanı sıra Sille, Selçuklu Seyir Tepesi, Çiçek Bahçesi, Koku Bahçesi gibi Konya ve Selçuklu’nun tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtımı yapılıyor.

Konya’nın ve Selçuklu’nun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla İstanbul Turizm Fuarı’na katıldıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Ülke turizmimiz son yıllarda yapılan yatırımlar ve başarılı tanıtım faaliyetleri ile büyük ivme kaydetti. Bu sürdürülebilirliğin sağlanması ve turizm pastasından alacağımız payın daha da arttırılması amacıyla düzenlenen turizm fuarları büyük öneme sahip. Selçuklu Belediyesi olarak da daha önceki yıllarda farklı organizasyonlara katkı sağladığımız gibi bu yıl da ilk kez gerçekleşen İstanbul Turizm Fuarı’nda tanıtım standımızla yerimizi aldık. Konya’mızın dini, doğa, tarih ve kültür turizmi anlamında çok sayıda gezilmeye, görülmeye değer ve bilgi sahibi olunması gereken zenginlikleri var. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemize bizimde başta Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Sille olmak üzere her yıl sayılarını arttırdığımız birçok turizm destinasyonumuz var. Fuar vesilesi ile bunları en iyi şekilde tanıtmanın gayreti içerisindeyiz. Bu vesile ile herkesi bu güzellikleri görmeye önce Konya’mıza davet ediyorum" diye konuştu.