Konya Selçuklu vefa göstermeye devam ediyor

Selçuklu Belediyesi ecdat yadigarı olan Bosna Hersek’le gönül bağlarını kuvvetlendirmeye devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin önemli sembollerinden olan Ayvaz Dede Şenliklerinin 513’üncüsüne de katıldı.KONYA (İGFA) -Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 513. Ayvaz Dede Şenlikleri’nde de ecdat yadigarlarını yalnız bırakmadı. Prusac Kasabasındaki görkemli bir törenle sona eren şenlikler renkli gösterilere sahne oldu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bu yıl da Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ni temsilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte şenliklere katılarak bu kadim geleneğin coşkusuna ortak oldu.

Programa Başkan Pekyatırmacı’nın yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Türkiye ve Bosna Hersek'in farklı bölgelerinden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Prusac'taki 285 atlının geçişi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserine binlerce kişi katıldı.

Ecdadın en büyük emanetlerinden olan Bosna Hersek’le gönül bağlarının günden güne daha da kuvvetlendiğinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bosna Hersek’te Ayvaz Dede kutlamaları için burada bulunuyoruz. Burada Boşnak kardeşlerimiz Müslüman oluşlarını Ayvaz Dede kutlamaları kapsamında 513 yıldır Prusac’ta Ayvaz Dede’yi de anarak kutluyorlar. Boşnak Müslüman kardeşlerimiz aslında hem İslam'ı temsil ediyorlar hem de bizi temsil ediyorlar. Biz de onların yanında olmak için Türkiye'den farklı ekiplerle, farklı gruplarla bu özel programa iştirak ediyoruz. Karatay Belediyemizle birlikte Türk Dünyası Belediyeler Birliğini temsilen Ayvaz Dede Şenlikleri'ne iştirak ettik. Yine burada farklı bölgelerden gelen sancakları taşıyan atlı gruplara Karatay Belediyemizle birlikte Türk Dünyası Belediyeler Birliği öncülüğünde kıyafetlerini bu sene biz Konya'dan getirdik ve inşallah bundan sonra da bu desteğimiz devam edecek. Yine Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak Ayvaz Dede Şenlikleri'nin bu alanda düzenlenmesiyle ilgili ciddi manada katkılar sunuluyor. Bu katkıyı inşallah bundan sonra aynı şekilde devam ettireceğiz. Ben organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz her zaman Boşnak kardeşlerimizin yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak hem İslam aleminin hem de mazlum milletlerin yanındayız ve yanlarında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.