Konya Selçuklu Hatay'da yaraları saracak

Konya'da Selçuklu Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ilin etkilendiği depremde büyük hasar gören Hatay’ın yaralarını sarmak için bölgeye araç, ekip ve ekipman gönderdi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremin en şiddetli yaşandığı illerden biri olan Hatay’a yardım elini uzattı.

Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan ekskavatör, kepçe, kamyon, arazöz ve seyyar WC’den oluşan araç ve ekipmanlar görevlendirilen ekiplerle birlikte yola çıktı.

Deprem bölgesinin her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında seferber olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, depremden etkilenen illere ve tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunurken“Depremin açtığı yarayı birlik ve beraberlik içerisinde saracağız” dedi.

Başkan Pekyatırmacı, Hatay'a yardım noktasında çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Özellikle şehirlerarası yollarda iş makinelerinin ve yardım malzemelerinin deprem bölgesine sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için yolların açık olması gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızdan acil işi olmayan ve yola çıkmaması gereken vatandaşlarımızın yolları meşgul etmemesi gerektiğini de buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü ulaşım her şeyden önemli. Biz deprem bölgesine ulaşamazsak yardım malzemelerini iş makinelerini oraya ulaştıramazsak istediğimiz desteği elde etmemiz de mümkün değil. Bu yüzden yolların açık olması gerekiyor. Tüm vatandaşlarımıza buradan uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen yolları meşgul etmeyelim. İşi olmayan vatandaşlarımız özellikle şehirlerarası yollarda bulunmasınlar. Tabii Kızılay'ımız kan bağışı için talepte bulundu. Bütün vatandaşlarımızı kan bağışına çağırıyoruz, davet ediyoruz. Bizler de belediyeler olarak bütün personellerimizin kan bağışı yapması noktasında ekiplerimizle birlikte bu çalışmayı da yürütüyoruz. Tekrar tüm milletimize Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bu zor süreçleri de hep birlikte atlatacağız diyorum. Tekrar depremde canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için de inşallah en kısa sürede netice alırız diye dua ediyorum" diye konuştu.