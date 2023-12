Konya Selçuklu el becerilerine yeni ufuklar açıyor

Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarından ilki olan Sanat Tasarım Atölyesi, çocukları sanat ile tanıştırırken onların el becerileri ve yeteneklerinin de gelişmesine katkı sağlıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme projesi Selçuklu Eğitim Teknoloji Atölye Programları kapsamında (SETAP), öğrencilerin bilgi beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanan eğitim faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor.

Okul dışı öğrenim ortamları içinde marka projelerden biri olan ve sanat teması ile Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi’nde eğitimlerini sürdüren Sanat ve Tasarım Atölyesi de Türkiye’ye örnek, özgün ve sürdürülebilir işlere imza atılıyor.

Atölye bünyesinde Çini ve Seramik, Ahşap ve Metal, Robotik Kodlama ve İnovasyon, Kağıt Katlama ve Resim Atölyesi bulunuyor.

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime her zaman en büyük desteği ve önemi verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “2019 yılından bu yana başarı ile uyguladığımız SETAP programı ile çocuklarımıza okul dışı öğrenme ortamlarında eğitim imkanı sunuyoruz. Bu çalışmalarımızın meyvesini geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en prestijli organizasyonu olan “Sing Of the City Awards” 2023 Proje yarışmasında aldığımız “En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ” ödülü ile topladık. Bu başarımızın ödüllendirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Okul dışı öğrenme ortamlarımızın ilki olan Sanat ve Tasarım Atölyemiz ile öğrencilerimizin hayal dünyasını zenginleştirerek onlara yeni ufuklar açıyoruz. Örgün eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonu ile buraya gelerek merkezden faydalanabiliyor. Yılın her döneminde çocuklarımızdan yoğun ilgi gören merkezimizde çocuklarımız sanat ile tanışarak el becerilerini ve yeteneklerini geliştiriyor. Burada yer alan atölyelerle, çocuklarımıza öğrenilen her türlü bilgi, beceri ve tutumun bir davranış olarak ortaya çıkmasının ötesinde, onların kendilerine ve topluma doğrudan hizmet edebilecek bir yetkinliğe ulaşmalarına destek oluyoruz. Çocuklarımızın okul dışı öğrenim ortamlarımızda gelişimlerine şahit olmak bizler için mutluluk verici. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda geleceğin donanımlı nesillerini yetiştirme yolunda katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sunan Sanat ve Tasarım Atölyesi’nden 2019 yılından bu yana 10 bin 322 öğrenci faydalandı.