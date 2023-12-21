Son Dakika

Konya Selçuklu el becerilerine yeni ufuklar açıyor

YAŞAM 21.12.2023, 15:09
Konya Selçuklu el becerilerine yeni ufuklar açıyor

Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarından ilki olan Sanat Tasarım Atölyesi, çocukları sanat ile tanıştırırken onların el becerileri ve yeteneklerinin de gelişmesine katkı sağlıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme projesi Selçuklu Eğitim Teknoloji Atölye Programları kapsamında (SETAP), öğrencilerin bilgi beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanan eğitim faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor.

Okul dışı öğrenim ortamları içinde marka projelerden biri olan ve sanat teması ile Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi’nde eğitimlerini sürdüren Sanat ve Tasarım Atölyesi de Türkiye’ye örnek, özgün ve sürdürülebilir işlere imza atılıyor.

Atölye bünyesinde Çini ve Seramik, Ahşap ve Metal, Robotik Kodlama ve İnovasyon, Kağıt Katlama ve Resim Atölyesi bulunuyor.

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime her zaman en büyük desteği ve önemi verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “2019 yılından bu yana başarı ile uyguladığımız SETAP programı ile çocuklarımıza okul dışı öğrenme ortamlarında eğitim imkanı sunuyoruz. Bu çalışmalarımızın meyvesini geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en prestijli organizasyonu olan “Sing Of the City Awards” 2023 Proje yarışmasında aldığımız “En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ” ödülü ile topladık. Bu başarımızın ödüllendirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Okul dışı öğrenme ortamlarımızın ilki olan Sanat ve Tasarım Atölyemiz ile öğrencilerimizin hayal dünyasını zenginleştirerek onlara yeni ufuklar açıyoruz. Örgün eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonu ile buraya gelerek merkezden faydalanabiliyor. Yılın her döneminde çocuklarımızdan yoğun ilgi gören merkezimizde çocuklarımız sanat ile tanışarak el becerilerini ve yeteneklerini geliştiriyor. Burada yer alan atölyelerle, çocuklarımıza öğrenilen her türlü bilgi, beceri ve tutumun bir davranış olarak ortaya çıkmasının ötesinde, onların kendilerine ve topluma doğrudan hizmet edebilecek bir yetkinliğe ulaşmalarına destek oluyoruz. Çocuklarımızın okul dışı öğrenim ortamlarımızda gelişimlerine şahit olmak bizler için mutluluk verici. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda geleceğin donanımlı nesillerini yetiştirme yolunda katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sunan Sanat ve Tasarım Atölyesi’nden 2019 yılından bu yana 10 bin 322 öğrenci faydalandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Kayserispor 16 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 16 24
7. Antalyaspor 16 24
8. Kasımpasa 16 22
9. Rizespor 15 22
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Başakşehir 16 18
13. Sivasspor 16 18
14. Karagümrük 16 17
15. Gaziantep FK 16 16
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 16 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Boluspor 16 22
10. Erzurumspor 16 19
11. Ümraniye 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 16 18
14. Adanaspor 16 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 16 13
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Liverpool 17 38
3. Aston Villa 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. West Ham United 17 27
9. Brighton 17 26
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 17 17
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Girona 17 44
2. Real Madrid 17 42
3. Barcelona 18 38
4. Atletico Madrid 17 35
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 17 30
7. Real Betis 17 27
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 17 19
13. Villarreal 18 19
14. Sevilla 17 16
15. Deportivo Alaves 17 16
16. Mallorca 17 15
17. Cadiz 17 14
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5