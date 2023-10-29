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Konya Selçuklu'dan tarımsal üretime katkıya devam

YAŞAM 29.10.2023, 10:22
Konya Selçuklu'dan tarımsal üretime katkıya devam

Selçuklu Belediyesi’nin dış mahallelerde kırsal kalkınma ve bölgesel üretimi güçlendirmek için çiftçilere destek amacıyla sunduğu çalışmalardan olan “Patates Ekim ve Söküm Aracı Desteği” çiftçilerin yüzünü güldürdü.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Başarakavak Mahallesi merkez olmak üzere koordine edilen; Ulumuhsine, Küçükmuhsine, Akpınar, Selahattin, Tepekent ve Yükselen mahallelerinde de kiralama imkanı ile toplamda 100 dekar alanda üretilen patateslerin hasadı yapıldı. İş yükünün azalması ve üretimin artmasını hedefleyen destek projesi çiftçilere büyük kolaylık sağlıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından alınan ve Başarakavak Mahallesi belediye ek binasında kiralama faaliyetleri yürütülen patates ekim ve söküm makineleri 60 beygir gücünde traktörlerin de rahatlıkla uygulayabileceği saatte 3 dekar alanda ekim ve söküm yapabiliyor. Böylelikle makineler tüm çiftçiler tarafından rahatlıkla kullanılabilme imkanına sahip.    

Tarım ve istihdamın Türkiye’nin geleceğinde çok önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı : “Dış mahallelerimizde düşen tarımsal üretim ve istihdamın teşvik edilmesi noktasında belediye olarak Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla   çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayvancılık ve tarım başta olmak üzere diğer alanlarda yapılan üretimler, ürün çeşitliliği ve bunlarla ilgili istihdam imkanlarının artırılması ve mevcut üretilen ürünler ve bunların geliştirilmesiyle ilgili hedeflerimizi kurmuş olduğumuz müdürlük ile somut bir hale getirdik. Hem ürün çeşitliliğini arttırmak hem üretim imkanlarını genişletmek hem de üretilen ürünlerin daha iyi şartlarda ekonomik bir değer kazanabilmesi için yapılabilecekler hakkında çalışma yürütürken sunabileceğimiz imkanlarımızı mahalle sakinlerimizle paylaşıyoruz.  Başarakavak Mahallemizdeki belediye ek hizmet binasına teslim ettiğimiz Patates Ekim ve Söküm araçlarımızı çiftçilerimiz rahatlıkla kiralayarak üretimlerini yapıyorlar.  Çiftçilerimiz ekim ve söküm dönemi ayrı olmak üzere her iki aracımızdan da düşük maliyetle yararlanıyorlar ve böylelikle dış mahallelerimizde üretime katkı sağlarken hem ürün çeşitliliği katkı sağlamış olacağız hem de gençlerimizin daha fazla kendi bölgelerinde ikamet edebilmeleri için onlara imkan tanımış olacağız.  Bu çalışmalarımız kapsamında Selçuklu’da kırsal kalkınmanın arttırılmasına yönelik destekleri daha da arttıracağız” dedi.

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