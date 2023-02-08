Konya Selçuklu'dan dayanışmaya 52 tır dolusu destek

Konya'da Selçuklu Belediyesi 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 depremler sonrasında toplam 52 tır dolusu yardım malzemeyi Hatay’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderdi.KONYA (İGFA) - Konya’dan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem sonrası başlatılan yardım çağrısı karşılığını buldu.

Soğuk hava koşullarına rağmen binlerce insan deprem bölgelerine yardım ulaştırmak ve acılara bir nebze de olsa merhem olmak için adeta seferber oldu.

Temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 52 tır belediye görevlileri ve gönüllülerin işbirliğinde önce tasnif edilen malzemeler daha sonra paketlenerek tırlara yüklenip Hatay’daki deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere gönderildi.

Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop’un yanı sıra Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Uluslararası Spor Salonu’na gelerek yardım çalışmalarını yerinde inceledi.

BEZ BEBEĞİNİ ÇOCUKLAR İÇİN GÖNDERDİ

Yardım için gelen malzemeler arasında oyuncaklar ve bez bebeklerin de yer alması dikkat çekti.

4 yaşındaki bir kız çocuğunun Sıla ismini verdiği bez bebeğini “Ne yaparsak yapalım, acınızı dindiremeyeceğimizi biliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bir nebze de olsa yaşadıklarınızı unutturmak adına, Rabbim tekrar böyle feklaket yaşatmasın. Geçmiş olsun.” Notuyla çocuklar için gönderildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bundan sonraki süreçte nakdi yardımlara öncelik verilmesi gerektiğini belirterek vatandaşları AFAD banka hesaplarına yardım yapmaya davet etti.