Konya Selçuklu'da türküler dile geldi

Konya'da Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu üyelerinin daha önce sergilediği ve oldukça beğenilen “Dil’den Dîl’e Türküler 2” konseri ikincisi ile bir kez daha seyirci karşısına çıktı. Yine seyirciden tam puan alan topluluk güzel Türkülerle müzik ziyafeti sundu.KONYA (İGFA)- Selçuklu Sanat Akademisi tarafından verilen eğitimler sonrasında sahneye çıkan ve hünerlerini sergileyen topluluk üyeleri “Dil’den DÎl’e Türküler 2” konseriyle izleyenlere yine Anadolu’nun destansı Türkülerini icra ederek müzik şöleni yaşattı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve yoğun ilginin olduğu “Dil’den Dîl’e Türküler 2” konseri Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Bünyamin Tilavel’in yönetiminde gerçekleşti.

Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Düz, Belediye Meclis Üyeleri, sahnede yer alan kursiyerlerin ailelerinin katıldığı konserde Anadolu’da yaşanmışlıkların notalara döküldüğü destansı Türkülerin icrasıyla büyük beğeni aldı.

Şehir dışında olması nedeniyle programa katılamayan Başkan Pekyatırmacı telgrafında;

“Muhteşem işleri ortaya çıkardığımız Selçuklu Sanat Akademisi’nde alınan eğitimler bir bir meyvelerini veriyor. Bu akşam da yine harika bir konser icra edecek değerli koromuza, bu konserin hazırlanmasında emeği geçen tüm hocalarımıza ve kıymetli zamanlarını ayırarak konsere gelen değerli izleyicilerimize şükranlarımı sunarım. Bundan sonra da akademimizin güzel işlerini burada izlemeye devam edeceğiz” diyerek izleyici ve sanatçıları selamladı.

Konserin sonunda koro şefi Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Bünyamin Tilavel’e Başkan Yardımcısı Ali Düz ve meclis üyeleri tarafından çiçek takdim edildi.