Konya Selçuklu'da 'Şivlilik' heyecanı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Şivlilik Çocuk Bayramı 10 Ocak’ta başlıyor.KONYA (İGFA) - Türkiye’nin en kapsamlı çocuk etkinliği 'Şivlilik Çocuk Bayramı' Konya'nın Selçuklu ilçesinde başlıyor. 5 gün sürecek etkinlikte çocuklar dolu dolu vakit geçirecek.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 5 gün sürecek ve çeşitli etkinliklerin, söyleşilerin, müzikallerin, gösterilerin olacağı organizasyona tüm çocukları davet etti.

Dünyada sadece Konya’da kutlanan “Şivlilik” geleneğini çocuklara festival havasında yaşatıldığını belirten başkan Pekyatırmacı, "Çocukların gönüllerince eğleneceği Şivlilik Çocuk Bayramı’nda çocuklar için çeşitli hediyeler dağıtılacak. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan Şivlilik Çocuk Bayramı 10 Ocak Çarşamba günü başlayıp 14 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Kendi alanında tek olan, çocukların mutluluğu için tüm detayların düşünüldüğü organizasyon 11.00-23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak. 5 gün boyunca devam edecek olan festival programının öğlen kuşağında çocukların sevdiği çizgi film animasyon karakterlerinin müzikalleri yer alacak. Öğleden sonra ise ebeveynlere yönelik alanında uzman yazarlar tarafından çocuk gelişimi ve çocukların başarısına yönelik konferanslar verilecek" dedi.