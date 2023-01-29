Konya Selçuklu'da 'Şivlilik' coşkusu

Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Türkiye’nin dört bir yanında ses getiren Şivlilik Çocuk Bayramı’nın son gününde de çocuklarla bir araya gelerek onların mutluluklarına ortak oldu.KONYA (İGFA) - Konya’nın asırlık geleneği olan ancak geçtiğimiz yıl Selçuklu Belediyesi tarafından çocukların gönüllerince eğleneceği bir festivale; bu yıl da Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile birlikte “Şivlilik Çocuk Bayramı”na dönüştürülen Şivlilik etkinliğine çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin son gününde de çocuklara vakit ayıran Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı onlarla birlikte aktivitelere katılarak tüm çocukların mutluluklarına ortak oldu. Şivlilik alanına gelen aileler ve çocuklarla sohbet eden Başkan Pekyatırmacı onlarla günün anısına bol bol fotoğraf çekindi.

5 gün boyunca birbirinden farklı etkinlik,müzikal ve söyleşilerle dolu dolu geçen “Şivlilik Çocuk Bayramı”nda son günde oldukça yoğun katılımla geçti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu yıl da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte daha kapsamlı bir organizasyonla birlikte olduklarını belirterek, "Üç ayların gelişini, bizim için çok büyük öneme sahip olan, milli, manevi değerlerimize uygun bir şekilde rahmet, bereket, mağfiret ayını en güzel şekilde karşılamanın mutluluğunu, sevincini hep birlikte yaşadık. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarla çocuklarıyla bu denli ilgilendikleri, onlarla alakadar oldukları ve buraya kadar getirdikleri için. Üç aylarımız mübarek olsun. Geçtiğimiz günlerde Regaip Kandili'ni idrak ettik. Hepinizin kandilini tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim hepimizi sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Ramazan ayına ulaştırsın sonrasında da Ramazan Bayramı'nı inşallah hep birlikte idrak edelim, kutlayalım . Ben tekrar çocuklarımıza buradan sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyorum. Çocuklar sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz, sizler için ne yapsak azdır. İnşallah burada da güzel vakitleri geçirip, hediyelerinizi almışsınızdır. Hepinize sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı, Şivlilik alanını gezen ve etkinliklerin olduğu yerleri tek tek ziyaret etti.