Konya Selçuklu'da 'sıfır atık'ta kazananlar belli oldu

Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin yeni nesillerde sıfır atık bilincinin artırılması amacıyla düzenlediği okullar arası sıfır atık yarışmasında kazanan okullar belli oldu.KONYA (İGFA) - Sıfır atık ve çevre bilincinin oluşmasının hedeflendiği yarışmaya 111 okul kayıt yaptırırken 78 bin 107 öğrenci katılım sağladı.

En çok atık toplayan okulun birinci olduğu yarışma sonucuna göre ilkokul kategorisinde Hakim Ömer Onsun İlkokulu 9 bin 877 kilogram, ortaokul kategorisinde Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu 8 bin 865 kilogram, lise kategorisinde ise Dolapoğlu Anadolu Lisesi 3 bin 142 kilogram atık (kağıt, karton, plastik, cam, metal) toplayarak birinci olmayı başardı. Yarışmada 103 okul düzenli atık vererek 117 bin 675 kilogram geri dönüştürülebilir atık topladı.

Yarışma kapsamında ilkokul kategorisinde; Özel İdare 100. Yıl İlkokulu 2., Şehit Osman Demir İlkokulu 3.,Ortaokul kategorisinde Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu 2., Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu 3., Lise kategorisinde ise Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2., Dursun Fakih Anadolu Lisesi 3.oldu.

Yarışmada dereceye giren okullara ödülleri 7 Haziran’da düzenlenecek programda takdim edileceği duyuruldu.

Yarışmaya katılan tüm okullara ve en fazla atık toplayan sınıfa verilmek üzere; ilkokul kategorisinde zeka oyunları seti, ortaokul kategorisinde stem robotik kodlama seti, lise kategorisinde top seti olarak ödülleri verileceği, ayrıca 1. olan okul sıfır atık pikniği, 2. olan okul Konya Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi, 3. Olan okula da masa tenisi düzeneği hediye edileceği kaydedildi.