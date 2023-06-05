Konya Selçuklu'da sıfır atık bilinci yaygınlaşıyor

Konya'da Selçuklu Belediyesi çevre ve sıfır atık bilincin artması noktasında yıl boyunca sürdürdüğü faaliyetlerle çalışmalarına aralıksız devam ediyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi sürdürdüğü çevre ve sıfır atık çalışmalarıyla öncü olmaya devam ediyor. Başta GES projesi olmak üzere Atık Kumbaram ve Kompost üretimine yönelik çevreci çalışmalar geleceğin Selçuklu’suna katkıda bulunuyor.

Selçuklu Beleidyesi çevreye verdiği değer doğrultusunda mevcut enerjiyi en verimli şekilde kullanmak amacıyla belediye hizmet binası ve Tropikal Kelebek Bahçesi’ne kurulan GES panelleriyle de 1 milyon 726 bin 684 Kilowatt saat enerji üretimi gerçekleştirildi. Bu sayede 169 bin 123 adet ağacın kesilmesi önlenmiş oldu. Bağrıkurt Mahallesi’ne kazandırılacak GES Panelleri için de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

ATIK KUMBARAM PROJESİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Selçuklu Belediyesi son dönemde hayata geçirilen ve büyük beğeni kazanan “Atık Kumbaram” Projesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından düzenlenen 3. Sıfır Atık Zirvesi’nde en iyi uygulama ödülünü aldı. Bu çalışmalarını ilçe geneline yaymayı hedefleyen ve gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre ve bir dünya bırakmak isteyen Selçuklu Belediyesi ilçe genelinde 4 farklı noktada Atık Kumbaram noktasıyla hizmet veriyor.

KOMPOST ÜRETİMİ İLE ATIKLAR ORGANİK GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR

Sürdürdüğü çevreci projelerle başarılı işlere imza atan Selçuklu Belediyesi, atıklardan organik gübre elde ederek ekonomiye katkı sağlıyor. Başta pazar yerleri olmak üzere çim biçme ve ağaç budama işlemlerinin ardından kalan atıklar önce toplanıyor, daha sonra yapılan işlemlerin ardından üretilen kompostlardan organik gübre elde ediliyor. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde gerçekleşen çalışmalarda 1060 ton kompost üretimi gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamında son bir yılda 28 bin 740 ton değerlendirilebilir atık ülke ekonomisine geri kazandırıldı.