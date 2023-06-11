Konya Selçuklu'da 'sanatsal' sergi

Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi, eğitim dönemini atölyelerde eğitim alan çocukların el becerilerinden oluşan muhteşem bir sergi ile sonlandırdı. Sergi sonrasında kursa katılım sertifikaları protokol tarafından takdim edildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin sanat temasıyla kurduğu buradan eğitim alan çocukların el becerilerini geliştirerek yeni ufuklar kazandıkları Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi’nde yıl sonumezuniyet heyecanı yaşandı.

Dönem boyunca çini, seramik, kağıt katlama, ahşap, resim atölyelerinde eğitim alan çocuklar hünerlerini hazırladıkları yaz sonu sergisi ile görücüye çıkardılar. Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesi’ndde 2022-2023 yılında sabah ve öğle grubu iki dönem şeklinde toplam beş atölyede 1078 öğrenci ve yetişkin el becerileri eğitimi yapıldı.

Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da düzenlenen sergiye katılarak çocukların bu mutlu gününe ortak oldular.

Okul dışı eğitim ortamlarında ortaya çıkan eserleri görmekten oldukça mutlu olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, görev alan tüm öğretmenlere, idarecilere, öğrencilere ve tüm kursiyerlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür etti.

"Biz çocuklarımızın gelişimi, onların yetişmesi, hayata hazırlanması için mutlaka onlara güzel bir eğitim ortamını hazırlamamız gerekiyor" diyen Başkan Pekyatırmacı, "Onların en iyi şartlarda eğitim görmelerini onlar için bu ortamları sağlamamız gerekiyor ama ben hayata hazırlanmayı sadece okulda akademik yönden çocuklarımızın kendini geliştirmesiyle sağlanacak bir durum olarak görmüyorum, çocuklarımızın hayata hazırlanırken önce kendilerini tanımaları gerekiyor. Önce kendilerini birey olarak keşfetmeleri gerekiyor. Yeteneklerini, kabiliyetlerini, ilgilerini görmeleri ve bunların farkında olmaları gerekiyor. Sonrasında da kendilerini sevdikleri, ilgi duydukları ve yetenekleri olan bir alanda geliştirmeleri gerekiyor. Bu manada bu yaptığımız çalışmanın çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Geleceğin sanatçılarının Sanat Tasarım Atölyesi'nde yetiştiğini ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da, öğrencilerin burada çok güzel eserler gerçekleştirerek, hayata geçirdiklerine şahit olduğunu belirtti.

Sergi programı konuşmalar sonrasında gerçekleşen sertifika takdimi ve protokolün sergi alanını gezmesiyle sona erdi.