Konya Selçuklu'da sanata dönüşen motifler görücüye çıktı

Konya'da Selçuklu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa Sosyal Bilimler MYO ortaklığında gerçekleştirilen "Sanata Dönüşen Motifler" projesi kapsamında kursiyer öğrenciler çini ve seramik sergisi gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Selçuklu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa Sosyal Bilimler MYO de paydaşlığını hayata geçirilen "Sanata Dönüşen Motifler" projesi İstanbul'dan sonra Konya etabı ile tamamlandı.

Türk kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen proje kapsamında Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi çini atölyesinde uzman eğitmenler tarafından Selçuklu motif ve desenlerinin çini uygulamaları üzerine teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Eğitimlerin ardından ortaya çıkan eserler sergilendi.

Projeden 18-25 yaş arasındaki toplam 14 öğrenci ve 16 proje sorumlusu olmak üzere toplam 30 kişi faydalandı. Proje Konya'daki Selçuklu medeniyeti izlerinin gençler tarafından keşfedilmesine yönelik sergi ve çeşitli gezi faaliyetleri ile sona erdi. Projenin Selçuklu eserlerinin en önemli örneklerinin yer aldığı Selçuklu ilçesinin turizm potansiyelinin artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Eğitimlerin ardından Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesislerinde kursiyerler kendi eserlerini sergilediler. Eserlerin vücut bulmuş hali kursiyerleri memnun etti. Sergide Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Düz projeyi başarı ile tamamlayan katılımcılara teşekkür ederek başarı sertifikası verdi.

Proje koordinatörü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Aşkın Balcı, Konya’da 3 gün boyunca güzel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Proje İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kültürel ve sosyal faaliyetleri birlikte yürütmelerine imkan tanıdı. Projeye desteklerinden dolayı tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.