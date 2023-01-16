Konya Selçuklu'da personele 'mizaç' eğitimi

Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından personele mizaç konulu eğitim düzenlendi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, personelin donanımına katkı sağlamak, çalışma hayatındaki verimi arttırmak adına zaman zaman düzenlediği eğitimlere devam ediyor.

Bu kapsamda eğitimci Muammer Küçükyazıcı “Mizaç Merkezli İletişim” konulu eğitimde personelle buluştu.

Selçuklu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından meclis salonunda düzenlenen eğitime belediye personeli tarafından da yoğun ilgi gösterildi.

İnsan mizacının, asla değişmeyecek olan temel psikoloji olduğunu ifade eden eğitimci Muammer Küçükyazıcı, “İnsan iletişimini etkileyen temel faktör insan mizacıdır. Enegram mizaç bilgisinin bize sunduğu farkındalık şu insan diye tek bir yapı yok farklı insan yapıları var ve bu farklılıklar doğuştan geliyor. Elbette çevresel faktörlerin ailenin, deneyimlerimizin etkileri var ancak temel belirleyicinin mizaç olduğunu biliyoruz. Mizacı çalıştığımızda ve anlamaya çalıştığımızda insanın farklılıklarının nedenlerini daha iyi anlıyoruz. Mizacı anladığımızda insanı anlıyoruz aslında. Hangi birey ne yaparsa mutlu oluyor, onu ne heyecanlandırıyor,ne korkutuyor,öğrenme stili ne, öğrenciyse eğer ders çalışma sürecinde onu ne etkiliyor pozitif veya negatif anlamda bunların tamamının temelinde mizaç yatıyor. Özetle mizaç hayatı anlama, yorumlama ve hayata tepki sistematiğimiz diyebiliriz. Bunu atalarımızın da söylediği bir insan yedisinde ne ise yetmişinde odur, can çıkar huy çıkmaz sözleri de güzel ifade etmiştir. Günlük hayatımızda da mizacı bilerek ve bu eksende insan tanıma yaparsak hem çalışma hayatımızdaki verimi artmış olur hem de birebir iletişimdeki pürüzleri en aza indirgemiş oluruz” diye konuştu.