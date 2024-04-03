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Konya Selçuklu'da otizm farkındalığına anlamlı ziyaret

Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı misafir etti

YAŞAM 03.04.2024, 12:24
Konya Selçuklu'da otizm farkındalığına anlamlı ziyaret

Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı misafir etti.KONYA (İGFA) - 6 yıldır eğitimlerine uzman kadrosu ve altyapısıyla devam eden SOBE otizmli çocuklara ve ailelerine umut olmaya devam ediyor.

Yürüttüğü çalışmalarla Otizm konusunda farkındalık oluşturmaya devam eden Selçuklu Belediyesi SOBE’nin yanında olmaya devam ediyor. Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında SOBE’ye ziyaret gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı her zaman SOBE’nin yanında olduklarını, bu farkındalığı devam ettireceklerini ifade ettiler.

SOBE’de eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek derslerine katılan Başkan Altay ve Pekyatırmacı’ya, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak da eşlik etti.

Otizmin eksiklik değil, farklılık olduğunu belirten Başkan Altay, “Otizmli çocuklarımızın yaşamlarını daha kolay hale getirebilmek için yeni projeler üretiyoruz. Yavrularımızın ve ailelerinin mutluluğu için durmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda SOBE gibi merkezler özel çocuklarımızın ve ailelerimizin en güzel dostu oluyor. SOBE sadece Konya’nın değil ülkemizin ilgiyle takip ettiği bir marka haline dönüştü. Burada eğitim gören çocuklar hepimizin çocukları, hepimizin evlatları. Bizler  her bir özel çocuğumuzun hayatına dokunarak yaptığımız çalışmaların yarınlarımız adına yeni umutlara vesile olacağına inanıyoruz. Tüm belediyelerimizle birlikte, sevgili çocuklarımızı hayata hazırlamak için gece gündüz demeden gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, SOBE’nin bu günlere gelmesinde onların, eğitim kadrolarımızın büyük emekleri olduğunu belirterek, "SOBE’mizi bir çocuk gibi büyütüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni yapacağımız ilavelerle ve şubelerle de otizmli bireyler eğitim merkezimizi genişletme çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha fazla çocuğumuza gencimize eğitim verme faaliyetlerini de gerçekleştireceğiz. Tüm gayretimiz  onların toplumda yer edinerek birey olma yolculuklarına katkı sağlamak için. Tabi SOBE’nin gelişmesinde hayırseverlerimizin de büyük destekleri var. Bu anlamda bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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