Konya Selçuklu'da o merkez gençlerin gözdesi oldu

Konya'da Selçuklu Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerine devam ve üniversite gençliğinin vazgeçilmez adresi olan Selçuklu Gençlik Meclisi, gençlere yönelik birçok etkinlik ve proje ile dolu dolu bir yıl geçirdi.KONYA (İGFA) - Selçuklu’da üniversite öğrenimini sürdüren gençleri öğrenim süreci boyunca yalnız bırakmayan onları geliştiren ve bu kapsamda birçok çalışma yapan Selçuklu Gençlik Meclisi 2023 yılında da faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürdü.

Selçuklu Belediyesi’nin gençlere hitap etmek onları eğitim ve sosyal alanlarda daha aktif hale getirmek için kurduğu Talha Bayrakçı Selçuklu Gençlik Meclisi birçok proje ve etkinlikle 2023 yılını da oldukça verimli geçirdi.

Gençlik Merkezi hem kariyer anlamında, hem öğrenme anlamında, hem de sosyal alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen gençlere 08.00-22.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Merkez bireysel olarak etüt salonunda ders çalışabilecekleri ortam, toplantı salonu, sedir salonu, derslikler ve kantin barındırıyor.

Selçuklu Gençlik Mobil Uygulaması ile gençler etkinlik ve duyurulardan haberdar oluyor;

Gençlere yönelik olan mobil uygulaması gençler için etkinlikler, kampanyalar, çekilişler, hediyeler ve birçok avantaj barındırıyor. Gençlerin yararlanması için tasarlanan Selçuklu Gençlik Mobil Uygulaması, İos App Store ve Google Play Store mağazalarından indirilip kullanılabiliyor. Mobil uygulamanın hali hazırda 55 binin üzerinde kullanıcısı bulunuyor.

Üniversite öğrenimine gelen öğrenciler kurulan stantlarla bilgilendiriliyor;

İlk olarak üniversite eğitimi için şehre gelen öğrencileri kurulan stantlarda karşılayarak onlara Konya ve eğitim hayatlarına dair bilgilendiriyor. Gençlik Meclisine gönüllü olarak katılmak isteyen öğrencilerin kayıt işlemleri de kurulan stantlarda gerçekleştiriliyor. Selçuklu Gençlik Meclisi yeni dönem için sosyal medya ve web sayfası üzerinden açılan online üye kayıt başvuruları ve diğer kayıtlarla birlikte 2023 yılında 5000’in üzerinde yeni üye kaydı gerçekleştirdi.

Gençlik Meclisi Oryantasyon Programı ile Selçuklu Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan ve çok fonksiyonlu yönüyle dikkat çeken Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi gençlerin de yoğun uğrak mekanlarından bir tanesi. Gençlik Meclisi şehre yeni gelen ve üniversite eğitimine başlayan gençlere Selçuklu Belediyesi Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nde oryantasyon eğitimi gerçekleştirdi.

Gençliğin Sesi Gazetesi; Birçok alanda faaliyet gösteren meclis medya ve iletişim kanallarını da kullanarak gençlere farklı kazanımlar sağlıyor. Bu kapsamda aylık baskısının çıktığı doğru ve güncel haber anlayışına sahip Konya’nın genç yazarlarının kaleminden dökülen, yenilikçi, etkileyici, dinamik ve özgür ruhlu gençlerin gazetesi, “Gençliğin Sesi” her ay gençlerle buluşuyor. Film Geceleri; Selçuklu Gençlik Meclisi üyeleri her hafta bir komisyonun seçmiş olduğu filmi seyrederek film hakkında yorumlama yaparak film okumaları gerçekleştirdi. Kafe Sohbetleri; Gençlerle fırsat buldukça bir arada olmaya gayret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Gençlik Meclisi’nin organize ettiği ilçe sınırlarında olan ya da Selçuklu Belediyesi uhdesinde olan Nefes ve Seyir Kafe’de Kafe Sohbetleri’ne katılarak gençlerle hasbihal etti.“Anne Eli Değmiş Gibi” Projesi; Gençlik Meclisi, Selçuklu Kadın Meclisi ile birlikte “Anne Eli Değmiş Gibi” projesi kapsamında final sınavlarına hazırlanan öğrencilere motivasyon sağlaması adına Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi, Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi, Erol Güngör Kütüphanesi ve öğrenci evlerine 5000 adet kumanya (kek, börek, muz) dağıtımı gerçekleştirdi. Şivlilik Programı; Selçuklu Gençlik Meclisi, Selçuklu Belediyesi’nin düzenlediği Üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili’nde başlayan Şivlilik Çocuk Bayramı programına 120 gönüllü gençle katkı sağlayarak unutulmaz bir etkinliğe imza attı.

Büyük Kudüs Akademisi;

Gençlik Meclisi, “Büyük Kudüs Akademisi” Projesi kapsamında lise ve üniversite öğrencileri ile eğitim programı gerçekleştirdi. Programda Dr. Öğr. Üyesi Sami Bayrakcı, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gökalp, Prof. Dr. Mustafa Demirci, Doç Dr. Ali Dadan, Dr. Öğr. Üyesi Furkan Çakır, Süleyman Ceran, Doç. Dr. Ahmet Türkan, Emine Çınar, Tülay Gökçimen, Prof. Dr. İsmail Taşpınar, Prof. Dr. Osman Eravşar, Akile Serra Tüzgen, Prof. Dr. Mustafa Güler, Abdullah Kasay, Prof. Dr. Nuh Arslantaş öğrencilerle bilgi paylaşımı gerçekleştirdi.

Gençlik Meclisi, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler neticesinde depremzedeler için toplanan yardımların ayrıştırılması ve paketlenmesinde seferber oldu. Uzaktan Eğitim; Meclis, Konya’ya gelen depremzede vatandaşlar için eğitime kesintisiz ulaşabilmeleri adına kurulan bilgisayar laboratuvarı İle destek sağladı.

Meclis, Selçuk Üniversitesi Hukuki Atılım ve Tecrübe Topluluğu ile birlikte Mesleki Tanıtım Zirvesi düzenledi. Hukuk Fakültesinde okuyan öğrenciler için alanında uzman konukları ağırlayarak bilgi ve tecrübelerini aktarmalarını sağladı. Doğa İçin Yürü Etkinliği; Gençlik Meclisi tarafından Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi’yle birlikte temiz çevre konusundaki farkındalığı arttırmak amacıyla, "Doğa İçin Yürü: Ardıçlı Gölü Çevre Temizliği" etkinliğini gerçekleştirildi.

Üniversite öğrencilerinin gözde mekanlarından bir tanesi haline gelen Selçuklu Gençlik Meclisi Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın gençlere verdiği değer ve destekle 2024 yılında da gençleri önceleyen onları evlerinde hissettiren önemli işlere imza atmaya devam edecek.