Konya Selçuklu'da çocuklara şivlilik hediyesi

Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye hizmet binasına gelen çocuklara şivlilik dağıttı.KONYA (İGFA) - Konya’da üç ayların başlangıcı olan ve kadim şivlilik geleneği çocuklar tarafından coşku ile kutlanıyor. Sabah erken saatlere büyük bir heyecan ile mahalle ve sokakları dolaşan çocuklar büyüklerin kandilini kutlarken kendilerine ikram edilen şivlilik ile sevindiriliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da dağıttığı şivlilik ile çocukların bu coşkusuna ortak oldu. Başkan Pekyatırmacı, sabahın erken saatlerde belediye hizmet binasına gelen çocukları karşılayarak onlara şivlilik ikram etti.

Şivliliğin Konya’da yaşatılan güzel bir gelenek olduğunu ve Konya sokaklarında ayrı bir coşku ve bereket yaşandığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Şivlilik heyecanını çocuklarımızla birlikte yaşadık. Biz Şivliliklerimizi ikram ettik, onlarda tebessümlerini.. Rabbim çocuklarımızın yüzündeki tebessümü eksik etmesin ” dedi.