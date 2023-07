Konya Selçuklu'da çocuklar bu şenliği çok sevdi

Konya'da Selçuklu Belediyesi hafta sonu Sille Seyir Tepesi’nde düzenlediği “Uçurtma Şenliği” ile çocukların yüzünü güldürdü. Yüzlerce uçurtmanın gökyüzünü süslediği şenliğe ilgi yoğun oldu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi geçtiğimiz yaz döneminde düzenlediği ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören “Uçurtma Şenliği”ne bu yıl da devam ediyor.

Hafta sonu Selçuklu’nun gözde mesire alanlarından olan Sille Seyir Tepesi’nde Uçurtma Şenliği coşkusu yaşandı.

Seyir Tepesine gelen aileler haftanın stresini açık hava ve doğa eşliğinde atarken gün boyu gerçekleşen etkinlikler çocukların yüzünü güldürdü. Aileleriyle etkinlik alanına gelen çocuklar, uçurtma atölyesinde kendi elleriyle yaptıkları rengarenk uçurtmaları gökyüzüne bırakmanın keyfini yaşadılar. Etkinliğin akşamki kısmında Sanatçı Duman ve orkestrası Türk Halk Müziği repertuarı ile konser gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, belediye başkan yardımcıları, aileler ve çocuklar katıldı. Çocuklarla sohbet eden, fotoğraf çekinen Başkan Pekyatırmacı onlarla birlikte uçurtma uçurdu, etkinlik alanına gelen ailelerle sohbet etti.

Selçuklu Belediyesi etkinlik kapsamında çocuklar için özel aktivite alanları oluşturdu. Etkinlik kapsamında çeşitli animasyon gösterileri, interaktif ve şişme oyun alanlarında sportif aktiviteler düzenlenirken yarışmalara katılım sağlayan çocuklara sürpriz hediyeler verildi.

Geçen yıl ilki yapılan ve büyük ilgi gören Uçurtma Şenliği'nin bu yıl ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, “Önümüzdeki günlerde inşallah bir daha bu güzel havaları değerlendirip tekrar uçurtma şenliğini bir yıl içerisinde iki sefer yapacağız. Seyir Tepesi zaten Konya'nın markası oldu ve Konya’mızın en güzel şekilde izlenebildiği mekan. Burada çocuklarımızla, gençlerimizle, ailelerimizle birlikte olmaktan biz de çok büyük mutluluk duyuyoruz. İlgi çok fazla. Araçlar Sille yolunda kuyruk olmuş ve bazı araçlar aşağıya park etmek zorunda kalmış. Onları da servislerle taşıyoruz. Biz çocuklarımızın ve ailelerimizin bu ilgisinden dolayı çok mutluyuz. İnşallah daha çok sayıda hemşehrimizle, çocuklarımızla, gençlerimizle burada bir arada olmak için bu etkinliklerimizin sayısını da arttırarak devam ettireceğiz. Her zaman söylüyoruz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onlar bizim geleceğimiz. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızla, gençlerimizle gerek spor okullarımızda gerekse okul dışı öğrenme ortamlarında atölye faaliyetleri noktasında müzik, sanat, kültür konularında eğitim alanlarında birlikte oluyor ve onların gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Hakikaten çok gururluyuz, mutluyuz. Çünkü sadece bu yaz spor okullarında 13 bin gencimiz bizimle birlikte. 13 bin gencimiz bu gün Selçuklu'da spor okullarında spor yapıyor. Farklı branşlarda kendilerini geliştiriyorlar. Biz onlara fırsat veriyoruz. Yine aynı şekilde okul dışı öğrenme ortamlarında 18 bin 600 gencimiz sadece 2022/2023 eğitim öğretim döneminde buralarda atölye faaliyetlerine katıldılar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde çok güzel bir işbirliği yapıyoruz. 10 yıldan daha fazla zaman oldu bu işbirliğini devam ettiriyoruz. Çocuklarımızın biz mutlu olmasını istiyoruz. Kendilerini tanımalarını, ilgilerini, kabiliyetlerini, yeteneklerini keşfetmelerini istiyoruz ve bu yönde de kendilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz. O yüzden aslında bu etkinliklerde bunun için bir fırsat. Onlar kendilerini tanıyorlar. Kendilerini keşfediyor. Bir taraftan da aileleriyle birlikte vakit geçiriyorlar, mutlu oluyorlar. Bu yüzden tüm etkinliklerimize katılan spor okullarımızda, atölyelerimizde bizimle birlikte olan gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selçuklu bugün nüfusuyla 690 bin nüfusuyla 50 ilden daha büyük bir ilçe. Biz her alanda hizmet etmek için her alanda vatandaşımızın hayat standardını yukarıya taşımak için çalışıyoruz, üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Uçurtma Şenliğine katılan çocuklar ve aileleri organizasyon dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade ederek Selçuklu Belediyesi’ne ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür ettiler.