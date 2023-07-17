Son Dakika

Konya Selçuklu'da çocuklar bu şenliği çok sevdi

YAŞAM 17.07.2023, 13:05
Konya Selçuklu'da çocuklar bu şenliği çok sevdi

Konya'da Selçuklu Belediyesi hafta sonu Sille Seyir Tepesi’nde düzenlediği “Uçurtma Şenliği” ile çocukların yüzünü güldürdü. Yüzlerce uçurtmanın gökyüzünü süslediği şenliğe ilgi yoğun oldu.KONYA (İGFA) -  Selçuklu Belediyesi geçtiğimiz yaz döneminde düzenlediği ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören “Uçurtma Şenliği”ne bu yıl da devam ediyor.

Hafta sonu Selçuklu’nun gözde mesire alanlarından olan Sille Seyir Tepesi’nde Uçurtma Şenliği coşkusu yaşandı.

Seyir Tepesine gelen aileler haftanın stresini açık hava ve doğa eşliğinde atarken gün boyu gerçekleşen etkinlikler çocukların yüzünü güldürdü. Aileleriyle etkinlik alanına gelen çocuklar, uçurtma atölyesinde kendi elleriyle yaptıkları rengarenk uçurtmaları gökyüzüne bırakmanın keyfini yaşadılar. Etkinliğin akşamki kısmında Sanatçı Duman ve orkestrası Türk Halk Müziği repertuarı ile konser gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, belediye başkan yardımcıları, aileler ve çocuklar katıldı. Çocuklarla sohbet eden, fotoğraf çekinen Başkan Pekyatırmacı onlarla birlikte uçurtma uçurdu, etkinlik alanına gelen ailelerle sohbet etti.

Selçuklu Belediyesi etkinlik kapsamında çocuklar için özel aktivite alanları oluşturdu. Etkinlik kapsamında çeşitli animasyon gösterileri, interaktif ve şişme oyun alanlarında sportif aktiviteler düzenlenirken yarışmalara katılım sağlayan çocuklara sürpriz hediyeler verildi.

Geçen yıl ilki yapılan ve büyük ilgi gören Uçurtma Şenliği'nin bu yıl ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, “Önümüzdeki günlerde inşallah bir daha bu güzel havaları değerlendirip tekrar uçurtma şenliğini bir yıl içerisinde iki sefer yapacağız. Seyir Tepesi zaten Konya'nın markası oldu ve Konya’mızın en güzel şekilde izlenebildiği mekan. Burada çocuklarımızla, gençlerimizle, ailelerimizle birlikte olmaktan biz de çok büyük mutluluk duyuyoruz. İlgi çok fazla. Araçlar Sille yolunda kuyruk olmuş ve bazı araçlar aşağıya park etmek zorunda kalmış. Onları da servislerle taşıyoruz. Biz çocuklarımızın ve ailelerimizin bu ilgisinden dolayı çok mutluyuz. İnşallah daha çok sayıda hemşehrimizle, çocuklarımızla, gençlerimizle burada bir arada olmak için bu etkinliklerimizin sayısını da arttırarak devam ettireceğiz. Her zaman söylüyoruz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onlar bizim geleceğimiz. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızla, gençlerimizle gerek spor okullarımızda gerekse okul dışı öğrenme ortamlarında atölye faaliyetleri noktasında müzik, sanat, kültür konularında eğitim alanlarında birlikte oluyor ve onların gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Hakikaten çok gururluyuz, mutluyuz. Çünkü sadece bu yaz spor okullarında 13 bin gencimiz bizimle birlikte. 13 bin gencimiz bu gün Selçuklu'da spor okullarında spor yapıyor. Farklı branşlarda kendilerini geliştiriyorlar. Biz onlara fırsat veriyoruz. Yine aynı şekilde okul dışı öğrenme ortamlarında 18 bin 600 gencimiz sadece 2022/2023 eğitim öğretim döneminde buralarda atölye faaliyetlerine katıldılar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde çok güzel bir işbirliği yapıyoruz. 10 yıldan daha fazla zaman oldu bu işbirliğini devam ettiriyoruz. Çocuklarımızın biz mutlu olmasını istiyoruz. Kendilerini tanımalarını, ilgilerini, kabiliyetlerini, yeteneklerini keşfetmelerini istiyoruz ve bu yönde de kendilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz. O yüzden aslında bu etkinliklerde bunun için bir fırsat. Onlar kendilerini tanıyorlar. Kendilerini keşfediyor. Bir taraftan da aileleriyle birlikte vakit geçiriyorlar, mutlu oluyorlar. Bu yüzden tüm etkinliklerimize katılan spor okullarımızda, atölyelerimizde bizimle birlikte olan gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selçuklu bugün nüfusuyla 690 bin nüfusuyla 50 ilden daha büyük bir ilçe. Biz her alanda hizmet etmek için her alanda vatandaşımızın hayat standardını yukarıya taşımak için çalışıyoruz, üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Uçurtma Şenliğine katılan çocuklar ve aileleri organizasyon dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade ederek Selçuklu Belediyesi’ne ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür ettiler.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25