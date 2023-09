Konya Selçuklu'da Başkan ve Milletvekilinden sanayi ziyareti

Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile birlikte Binkonut Pazar Yeri ve Organize Sanayi’nde bulunan iş yerlerine ziyaret gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Selçuklu'da ilçe sakinleri ile her fırsatta bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile birlikte Binkonut Pazar yerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla hasbihal ettikten sonra Konya’nın sanayi üretimine katkı sağlayan firmalara ziyaret gerçekleştirdi.

Binkonut Pazar Yeri Azak Isı Değiştiricileri ve Soğutma Fabrikası, Teksin Konteyner ve Galveniz Fabrikası, HMS Özceylanlar Hidrolik Fabrikası’na ziyaret gerçekleştiren Başkan Pekyatırmacı’ya AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Deresoy ve Selçuklu Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

Her fırsatı ilçe sakinleriyle bir araya gelmek için değerlendirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Hemşehrilerimizle her platformda bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Günün erken saatlerinde başladığımız Binkonut Pazar Yeri ziyaretimizde AK Parti Konya Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız’la birlikte pazar yerinde vatandaşlarımız ve pazar esnafı ile bir araya gelerek onlarla hasbihal ettik. Sonrasında da Konya’nın sanayi üretimine büyük katkılar sağlayan ve böylelikle ülke ihracat rekorlarına imza atan firmalarımızı ziyaret ederek işleriyle ilgili bilgiler aldık. Birlik ve beraberlik içersinde her birimizin gayreti ile ülkemizi aydınlık günlere taşıyacağız" dedi.

Konya’nın üretimde her alanda olduğuna dikkat çeken AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız: “ Ülkemiz her alanda çaba sarf eden üreten bir potansiyele sahip. Bunu pazar yerimizde tezgahlarımızdan sanayideki ihracata kadar her yerde görebiliriz ve bu üretim gücüyle üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk yok yeter ki bu gücümüzün farkında olalım işimize daha çok sarılalım. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedefiyle ülkemizi çok daha güzel günler bekliyor” dedi.