Konya Selçuklu'da Başkan Pekyatırmacı'dan okul ziyaretleri

Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, okul ziyaretleri kapsamında Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erbil Koru Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Her fırsatta okul ziyaretleri ile öğrencilerle buluşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile birlikte ilçede bulunan Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erbil Koru Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde okul idarecileri ve öğretmenlerle de görüşen Başkan Pekyatırmacı sınıfları ve uygulama atölyelerini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Gençlerin, geleceğin mimarı ve yükselen değeri olduğunun altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Her fırsatta gençlerimizin yanında olmaya, bize iletecekleri öneri ve talepleri dinleyerek onların eğitim hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yaymaya gayret ediyoruz. Selçuklu’da eğitim ve gençlik projelerine büyük önem veriyoruz. İlçemize modern okullar, kütüphaneler, spor salonları kazandırarak çocuk ve gençlerimizin eğitim standartlarını yükseltiyoruz. Bunun yanında yaz ve kış spor okulları, gençlik meclisi faaliyetleri ile gençlerimizin kendilerini donanımlı bir şekilde yetiştirebileceği alanları sunmaya devam ediyoruz. Tek amacımız sizlere daha güzel bir gelecek bırakmak. Sizlere güveniyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Geleceğiniz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayacılar ise Selçuklu Belediyemize eğitime sağladıkları destekler için teşekkür etti.