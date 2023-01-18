Konya Selçuklu'da 'atık kumbaram' ilgisi

Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturan “Atık Kumbaram” projesi farklı platformlar aracılığıyla gündem olmayı sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Erasmus “Ekolojilik Okullarda Ekolojik Duyarlılık” konulu projesi kapsamında Selçuklu Keskesler Anaokulu iş birliğinde Konya’ya gelen İtalyan öğretmenler Bosna Hersek Mahallesi’nde bulunan “Atık Kumbaram” noktasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Çevre duyarlılığına örnek farklı ve anlamlı bir proje olarak öne çıkan “Atık Kumbaram” uygulaması hem İtalyan öğretmenler hem de Keskesler Anaokulu öğretmenleri tarafından oldukça beğenildi.

Okul Müdürü Şükran Kandır, yıl boyunca sıfır atık konusunda etkinliklere imza attıklarını ve bu anlamda Selçuklu Belediyesi’nin “Atık Kumbaram” projesinin çok önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirtti.

5 yıldır okulda plastik kapak toplama kampanyası yaptıklarını anımsatan Müdür Kandır, "Her yıl bunun yarışmalarını düzenliyoruz ve topladığımız kapakları engelliler derneğine veriyorduk. Bu sene Selçuklu Belediyesi’nin “Atık Kumbaram” projesini duyduk ve özel eğitim öğrencisine dijital kart çıkartarak bundan sonra topladığımız kapakları özel eğitim öğrencilerine vermeyi planladık. Bugün de onlarla birlikte özel eğitim okulunun öğrencileriyle ve İtalya'dan gelen misafirlerimizle bu güzel etkinliğimizi gerçekleştirdik. Buradaki yetkili arkadaşlar uygulamayı ve sürecin nasıl işlediğini anlattılar misafirlerimiz atık uygulamasını çok beğendiler. Kendi ülkelerinde de atıkla ilgili bazı çalışmalar var ama böyle bir çalışmayı ilk defa görmüşler bunu da beğendiklerini dile getirdiler" diye konuştu.