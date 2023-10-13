Konya Selçuklu'da akıllı atık sistemi yaygınlaşıyor

Konya'da Selçuklu Belediyesi temizlik hizmetlerine yeni bir boyut kazandıran “Akıllı Atık Toplama Sistemi”ni ilçe genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Doğa dostu sistem başta yakıt ve zaman olmak üzere birçok noktada tasarruf sağlıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından Kaynak Verimliğinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Akıllı Atık Toplama Sistemi Projesi” ilçe genelinde başarıyla uygulanmaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından pilot uygulaması Bosna Hersek Mahallesi’nde çöp konteynırlarına araç takip sensörlerinin montajıyla başlayan Akıllı Atık Toplama Sistemi ilçe genelinde yaygınlaştırılarak Beyhekim, Sancak, Yazır ve Kosova Mahallerinde de bulunan 1400 adet yer altı çöp konteynerlerinde uygulanıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Akıllı Atık Toplama Sistemi Projesinde, yer altı çöp konteynerlerine 1400 adet sensör yerleştirilerek atıkların gerçek zamanlı bilgileri (doluluk miktarları, boşaltma ve ziyaret sıklıkları, sıcaklık değerleri vb.)takip ediliyor. Dinamik bir rotalama programı aracılığıyla işlenen bu bilgiler atık toplama sistemi için özel olarak geliştirilmiş navigasyon paneli üzerine yansıtılıp çöp toplama araçlarına optimal rota belirliyor ve bu sayede atıklar rotalara göre toplanıyor.

HEM TASARRUF HEM MEMNUNİYET SAĞLIYOR

Akıllı Atık Toplama Sisteminden alınan 6 aylık dönemdeki verilere göre; akaryakıttan % 18 tasarruf sağlanırken 25 bin kg daha az CO2 salınımı gerçekleşti. Sistemin mesai içi toplam süre kullanımında da yaklaşık yüzde 30 iyileştirme sağlandığı tespit edildi. Aynı alanda kullanılan yer altı çöp konteyneri sayısındaki iyileştirme çalışmalarına devam eden Selçuklu Belediyesi sürdürdüğü çalışmalarla atık toplama süreci ve çöp konteyneri doluluk oranlarını tamamen kontrol altına aldı. Akıllı Atık Toplama sistemi ile atık yönetim planlaması verimli olarak yapılırken atık toplama hizmeti ile ilgili memnuniyetin arttırılması hedefleniyor.