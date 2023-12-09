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Konya Selçuklu Belediyesi'nde kış okulu tam gaz

YAŞAM 09.12.2023, 15:03
Konya Selçuklu Belediyesi'nde kış okulu tam gaz

Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı hafta sonu Selçuklu Belediyesi Kış Spor Okullarında eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Bazı öğrencilerle birlikte aktiviteye katılan Başkan Pekyatırmacı genç sporcuların heyecanına ortak oldu.KONYA (İGFA) - Türkiye’de kapsamı ve büyüklüğü bakımından örnek teşkil ederek  marka olan Selçuklu Belediyesi Spor Okulları kış döneminde öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor. Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Kış Spor Okulları’nda eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek heyecanlarına ortak olurken  öğrencilerin aileleriyle de sohbet etti.

Ziyarette Başkan Pekyatırmacı’ya, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kış Spor Okullarında  eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek onlarla bir araya geldiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Okçulukla başladık daha sonra Sancak Yüzme Havuzumuzda yüzme grubunu ziyaret ettik. Daha sonra Mahmut Sami  Ramazanoğlu Spor Salonunuzdaki basket takımımızı ziyaret ettik. Şu anda da Büyük Bayram’daki salonumuzda voleybol sporcularımızla birlikteyiz. Toplamda 14 branşta 6 bin 341 öğrencimiz şu anda Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüzün spor okullarında eğitimlerine devam ediyorlar. 14 branşta bu spor okullarımızın eğitim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Toplamda da 130 antrenörümüzle birlikte hafta sonu ve hafta içi akşam grupları olmak üzere çocuklarımıza, gençlerimize hizmet veriyoruz. Hedefimiz daha çok sayıda çocuğumuzun spor yapması,  bütün çocuklarımızın en az bir branşta sporla uğraşması, hayatlarına sporu yerleştirmesi. Selçuklumuzu, Konya'mızı temsil etme imkanına sahip oluyoruz” dedi.

Yaz ve kış olmak üzere iki sezondan oluşan Spor Okulları çalışmalarında kış dönemi dersleri 7 Ekim 2023 tarihinde başladı. 31 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek olan Kış Spor Okullarında eğitimler cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılıyor. 21 Tesis ve 30 Spor Salonunda gerçekleştirilen çalışmalarda 5-15 yaş arasında 6 bin 341  öğrenci 14 branşta eğitim görüyor.

130 antrenörün görev yaptığı Kış Spor Okullarında öğrencilere servisi imkanı da sunuluyor. Servisli seansı tercih eden öğrenciler antrenman öncesi evlerinden alınarak, antrenman sonrası tekrar güvenli bir şekilde evlerine teslim ediliyor. Spor Okullarında Yüzme, Basketbol, Futbol, Tekvando, Cimnastik, Tenis, Voleybol, Wushu, Karate, Kick Boks, Satranç, Okçuluk, Güreş ve Masa Tenisi branşlarında eğitim veriliyor. 

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