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Konya Selçuklu bayrama hazır

YAŞAM 25.06.2023, 12:10
Konya Selçuklu bayrama hazır

Konya'da Selçuklu Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için gerekli tüm önlemleri aldı. Bayram süresince acil müdahale ekipleri 24 saat boyunca görev başında olacak.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda başta Çevre Koruma Kontrol ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri olmak üzere ilgili tüm birimler nöbetçi ekipleri ile vatandaşların Kurban Bayramının sorunsuz geçmesi için bayram süresince görev başında olacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekipleri Arefe Günü kurban satış yeri ve kesim yapılan semt pazarlarına 120 adet calaskal bırakacak ve bayramın 3. günü öğleden sonra calaskallar toplanacak. Arefe gecesi 35 çöp aracı, 14 yol süpürme aracı, 12 kepçe, 17 kamyon ve 300 personel ile Selçuklu bölgesinin genel temizliği yapılacak. Ayrıca cami çevrelerinin parfümlemesi yapılacak.

Bayramın 1,2,3 ve 4. Günlerinde de kurban satış yeri kesim alanları ve kesim yapılan semt pazarlarının temizlik ve dezenfekte işlemleri 16 kepçe, 2 greyder, 20 kamyon, 18 arazöz, 3 traktör, 2 vidanjör, 15 süpürge aracı olmak üzere toplamda bayram boyunca günlük 600 personelle 7/24 saat 3 vardiya şeklinde 4 gün boyunca toplamda 2400 personelle hizmet verilecek.  Kurban satış yeri ve kesim yapılan semt pazarlarının temizlik ve dezenfekte işlemi bittikten sonra parfümleme yapılacak.  

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAM MESAİSİNDE

Bayram öncesinde Zabıta Ekipleri ilçede bulunan market, pastane ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Kurban Satış Noktalarında hizmetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bayram süresince 7/24 devam ettirecek. Merkez Ekipler Amirliği tarafından koordine edilecek çalışmalarda gıda satış yerleri, et çekimi yapılan işletmelerin yanı sıra kurban satış ve kesim noktalarının bayram süresince denetleneceği ifade edildi. Genel sağlık ve temizlik tedbirleri kapsamında vatandaşların kurban atıklarını ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlerine atmaları istendi.

Selçuklu Belediyesi Acil Müdahale Ekibi de bayram süresince görev başında olacak. Ekipler bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek.

TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ VE ÇİÇEK BAHÇESİ BAYRAMIN 2. GÜNÜNDEN İTİBAREN AÇIK OLACAK

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Kelebekler Vadisi Parkı içerisinde yer alan Selçuklu Çiçek Bahçesi arefe günü ve bayramın birinci günü kapalı, bayramın 2. gününden itibaren açık olacak. Sille’de bulunan Zaman Müzesi, Sille Aya Elenia Kilisesi, Sille Müzesi ise bayramın 2. gününden itibaren 13:00-18:00 saatleri arasında açık olacak.

Sille Baraj Parkı da bayram tatilinde doğayla iç içe olmak isteyenler için bayramın 2. gününden  itibaren hizmet verecek. Ayrıca ziyaretçilerine temiz havada eşsiz Konya manzarası sunan Selçuklu Seyir Tepesi de bayramın ikinci gününden itibaren vatandaşların ziyaretine açık olacak.

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