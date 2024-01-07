Konya 'Şehir Konferansları'nı sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği Şehir Konferanslarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya'nın ilçelerinde büyük ilgi gören Şehir Konferansları kapsamında bu kez eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan, “Bilinçli Aile, Güçlü Toplum” konulu konferansla Derbent ve Kadınhanı’nda Konyalılarla bir araya geldi.

Aslanhan, anne ve babaların çocuklarıyla daha çok zaman geçirmesi gerektiğini belirterek, birlikte yapılan kaliteli etkinliklerin, paylaşılan zamanın aile ve toplum ilişkileri adına önemli yansımalar taşıdığını söyledi. Ebeveynlerin, çocuklarının gerçekte ne anlattıklarına ve anlatmak istediklerine daha fazla dikkat etmelerini tavsiye eden Aslanhan, ailelerin her konuda çocuklarıyla sohbet etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ŞEHİR KONFERANSLARI OCAK’TA DOLU DOLU GEÇECEK

Konya’nın kültür, sanat ve eğitim hayatına katkı bulunmak amacıyla düzenlenen Şehir Konferanslarının Ocak ayı programı şu şekilde:

“Necmettin Nursaçan 8 Ocak’ta Hadim ve Bozkır’da, Saliha Erdim 10 Ocak’ta Sarayönü, 11 Ocak’ta Altınekin’de, Hayati İnanç 12 Ocak’ta Cihanbeyli ve Kulu’da, Dursun Ali Erzincanlı 13 Ocak’ta Beyşehir ve Seydişehir’de, Nurullah Genç 15 Ocak’ta Çeltik ve Yunak’ta, Bekir Develi 20 Ocak’ta Doğanhisar ve Hüyük’te, Merve Gülcemal 21 Ocak’ta Ereğli ve Karapınar’da, Mustafa Karataş 26 Ocak’ta Güneysınır ve Çumra’da olacak.”