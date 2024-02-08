Son Dakika

Konya Okulu’nda Gazze konuşuldu

YAŞAM 08.02.2024, 13:10
Konya Okulu’nda Gazze konuşuldu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgiye takip edilen Konya Okulu Programları kapsamında akademisyenlerin katılımıyla “Gazze, İnsanlığın Geleceği” konulu panel gerçekleştirildi. Konyalıların ilgi gösterdiği panelde konuşmacılar Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği sistematik soykırımın İslam dünyası ve insanlık üzerindeki yansımalarını ele aldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya Okulu Programları kapsamında düzenlediği paneller ilgiyle takip ediliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta “Gazze, İnsanlığın Geleceği” konulu panel gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak katılan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ömer Türker, Müslümanların Gazze’de yaşananlardan çok daha acısını geçmişte yaşadığına dikkati çekti. 

“EĞİTİM MÜESSESELERİMİZİN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR”

Müslümanların özellikle son 200 yılda yaşadığı işgallerle birlikte “artık nasıl olmalıyız ki böylesi durumlardan kurtulabilelim” sorusunu çok bariz bir şekilde sormaya başladığını kaydeden Prof. Dr. Türker, eğitim vurgusu yaparak şöyle konuştu: “Müslümanların şu içinde yaşadığımız vaziyetten kurtulabilmek için yapması gereken birtakım asli işler var. İslam ülkelerinin şu sömürge zihniyetinin fiilen ya da kültürel olarak işgal altında bulunmasına sebebiyet veren şeylerin başında eğitim müesseselerinin ve araştırma kurumlarının olması gereken seviyeden çok aşağıda olması geliyor. Bizim bu müesseselerimizi, eğitim ahlakını ve araştırma ahlakını da geliştirerek tanzim etmemiz ve bu alana yatırımı ciddiye almamız gerekiyor. Yani bizim insan unsuruna olan yatırımı ciddiye almamız gerekiyor.” 

“BOYKOTTAN SONRAKİ BİR DAKİKA ÖNEMLİ”

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer , “Gazze için protestolar yapıyoruz, boykot yapıyoruz. Bütün bunlar çok güzel, bunları yapmaya devam etmemiz gerekir. Şu soruyu soralım. Protestodan ayrıldıktan sonraki bir dakika, boykot ürünü rafa koyduktan sonraki ilk işimiz, bu toplantıdan sonraki hayatımızın ilk dakikaları. O dakikalar aslında önemli. Protestoda, boykotta, gösteride, konferansta geçirdiğimiz saatler yerine onlardan sonra gündelik yaşama döndüğümüzde fiillerimiz hangi istikamette cereyan ettiği sorusunun hayati olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. 

“BÜTÜN BİR İNSANLIK HAPİSHANEDE”

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tahsin Görgün ise, Gazze’nin bir açık hava hapishane olduğuna vurgu yaparak, “Aslında bütün bir insanlık, yer küre bir hapishaneye dönüşmüş vaziyette. Hapishanede siz istediğiniz gibi bir şey yapamazsınız. Sadece size çizilmişi tanımlanmış sınırlar vardır. O sınırlar içinde size ne tanımlandıysa onu yaparsınız ve yapamazsınız. İsteyeceğiniz şeyler bellidir, istemeyeceğiniz şeyler bellidir. İsteyebileceğiniz şeyler tanımlanır, reklamla size sunulur ve siz emeğinizi harcayarak yine size tanımlanmış ortamlarda emeğinizle bir şey kazanırsınız. O kazandığınız şeyle birlikte size öğretilmiş olan ihtiyaçlarınızı karşılamak için uğraşırsınız ve o ihtiyaçlarınızı karşıladığınızda kendinizi özgür, hür hissedersiniz. İşte bu dünyacılık dediğimiz şey. Aslında baktığınız vakit gerçekten bir hapishanedeyiz biz. Bütün bir insanlık hapishanede” değerlendirmesine bulundu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 63
2. Galatasaray 24 63
3. Beşiktaş 24 39
4. Trabzonspor 24 37
5. Rizespor 24 36
6. Kasımpasa 24 35
7. Antalyaspor 24 34
8. Başakşehir 24 33
9. A.Demirspor 24 31
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 24 27
15. Samsunspor 24 26
16. Pendikspor 24 26
17. Karagümrük 24 24
18. Gaziantep FK 24 24
19. Konyaspor 24 22
20. İstanbulspor 24 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 49
2. Göztepe 21 42
3. Kocaelispor 21 42
4. Bodrumspor 21 38
5. Sakaryaspor 21 36
6. Ahlatçı Çorum FK 21 35
7. Bandırmaspor 21 33
8. Gençlerbirliği 21 32
9. Boluspor 21 32
10. Erzurumspor 21 26
11. Ümraniye 21 24
12. Manisa FK 21 23
13. Keçiörengücü 21 23
14. Tuzlaspor 21 22
15. Adanaspor 21 20
16. Şanlıurfaspor 21 19
17. Altay 21 11
18. Giresunspor 21 7
Takımlar O P
1. Liverpool 23 51
2. M.City 22 49
3. Arsenal 23 49
4. Aston Villa 23 46
5. Tottenham 23 44
6. M. United 23 38
7. West Ham United 23 36
8. Brighton 23 35
9. Newcastle 23 33
10. Wolves 23 32
11. Chelsea 23 31
12. Bournemouth 22 27
13. Fulham 23 26
14. Crystal Palace 23 24
15. Brentford 22 22
16. Nottingham Forest 23 21
17. Luton Town 22 20
18. Everton 23 19
19. Burnley 23 13
20. Sheffield United 23 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 58
2. Girona 23 56
3. Barcelona 23 50
4. Atletico Madrid 23 48
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 23 37
7. Valencia 23 35
8. Real Betis 23 35
9. Las Palmas 23 32
10. Getafe 23 30
11. Deportivo Alaves 23 26
12. Osasuna 23 26
13. Rayo Vallecano 23 24
14. Villarreal 23 24
15. Sevilla 23 20
16. Celta Vigo 23 20
17. Mallorca 23 20
18. Cadiz 23 17
19. Granada 23 12
20. Almeria 23 6