Konya'nın su şebekesinde ıslah çalışmaları

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ilçelerde su şebeke ıslahı, isale terfi hattı kurulumu ve yeni su şebeke hattı çalışmalarını içeren 56 kilometrelik 2023 Yılı Karatay-Meram-Selçuklu İlçeleri Su Şebeke Tesisi ve Islahı Projesi’ni hayata geçiriyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ilçeleri kapsayan 2023 Yılı Karatay-Meram-Selçuklu İlçeleri Su Şebeke Tesisi ve Islahı Projesiyle bölgede su tedarikini ve sürdürülebilir su hizmetini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçelerde büyük çaplı bir altyapı çalışması yürüttüklerini belirtti.

Söz konusu çalışma kapsamında Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki su kesintilerini minimize etmek, şebeke arızalarının önüne geçmek, eskiyen ve kullanım ömrü dolan boruları yenileriyle değiştirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını kaydeden Başkan Altay, yeni su şebekesinin yanı sıra isale terfi hattı ve ıslah çalışmaları da yürüttüklerini vurguladı.

Başkan Altay, “Bölgesel su performansının daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefiyle Karatay ilçemizde 29, Meram ilçemizde 42 ve Selçuklu ilçemizde 35 olmak üzere Konya merkezdeki 106 mahallede bozulan altyapıyı yenilemeyi sürdürüyoruz. Toplamda 56 kilometre su şebeke ıslahı, isale terfi hattı kurulumu ve yeni su şebeke hattı çalışması yapacağız” dedi.

Şehir merkezinde altyapıyı güçlendirmek için yaptıkları çalışmada Kasım ayının ortaları itibariyle projenin 46 kilometrelik kısmını bitirdiklerini, geriye kalan kısımların da 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağını dile getiren Başkan Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün bu projeyle beraber su şebeke altyapısındaki büyümeye daha fazla yetkinlik kazandırmış olacağını da sözlerine ekledi.