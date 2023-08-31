Konya'nın 'Kapsül'ü Teknofest'te

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde milli teknoloji hamlesine katkı sunmak ve şehri bir teknoloji üssü haline getirmek amacıyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, İstanbul TEKNOFEST’te gösterdiği başarının ardından Ankara TEKNOFEST’te de 9 girişim ekibiyle Konya’yı temsil ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, Ankara TEKNOFEST’te (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) Konya’yı temsil ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TEKNOFEST’in hem bilim anlamında hem de geleceğin mucitlerinin yetişmesi anlamında Türkiye’ye katkı sağlamaya devam ettiğini ifade etti.

Bu yıl Etimesgut Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’in 3 Eylül’e kadar devam edeceğini anımsatan Başkan Altay, “Kapsül Teknoloji Platformu’muz 111 takımla katılım sağladığı İstanbul TEKNOFEST'ten sonra şimdi de farklı tematik alanlarda 9 girişim ekibiyle Ankara TEKNOFEST'te yerini aldı. İstanbul TEKNOFEST'e gelemeyen tüm teknoloji ve girişimcilik tutkunlarını Ankara’da Kapsül Teknoloji Platformu standımıza bekliyoruz” dedi.

Teknoloji çalışmalarının merkezi olan Kapsül Teknoloji Platformu, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde de büyük bir başarı göstermişti. Hyperloop Geliştirme yarışmasında Selçuk Kapsül Hyperloop takımı birincilik ödülü alırken; Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri yarışmasında Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL 11. Sınıf öğrencisi Asım Beşir Başdemir Türkiye birincisi olmuştu. Yine Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri yarışmasında Kapsül Ekşi Team ikincilik ödülüne layık görülürken; Efficiency Challenge Elektrikli Araç finalinde yarışan Karatay Kapsül Otonom ve Elektrikli A.T. takımı, İvmelenme Yarışında üçüncülük ödülü almaya hak kazanmıştı.